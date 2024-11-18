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Какие цветы нельзя оставлять в земле зимой

1:44
Садоводство

Каждый дачник знает, что георгины и гладиолусы нужно выкапывать на зиму. Однако есть и другие растения, которые требуют такого же ухода. В этот список входят клубневые бегонии, ранункулюсы, ацидантеры, тигридии, исмене, левкокорины, кринум, амариллис, беладонна, крокосмия, фрезии, иксии — и это далеко не всё.

Какие цветы нельзя оставлять в земле зимой
Фото: commons.wikimedia.org by G.dallorto

Бегонии клубневые

К осени у бегоний формируются плотные клубни, подходящие для длительного хранения. Прекратите полив растений, дождитесь, пока листья полягут и засохнут, а затем извлеките клубни из земли. Очищенные клубни нужно отделить от стеблей, поместить в пакет с песком и проделать отверстия для вентиляции. Храните их в прохладном месте — в холодильнике или подвале.

Монтбреция (крокосмия)

Если зима обещает быть мягкой, монтбрецию можно оставить в земле, предварительно укрыв её сухими листьями, торфом и, при необходимости, снегом. Для большей надёжности мелкие луковицы лучше выкопать, высушить и хранить в холодильнике.

Каллы

Клубневые сорта калл требуют особого ухода. Клубни следует выкопать, очистить от земли, подрезать корни и побеги, а затем положить в пакет с влажным торфом или песком. Оптимальная температура хранения — около +10 °C, в подвале или холодильнике. Чтобы клубни не пересыхали, их периодически нужно увлажнять из пульверизатора.

Эти простые советы помогут сохранить растения в отличном состоянии до следующего сезона.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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