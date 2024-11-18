Как защитить садовую мебель зимой: 4 простых шага

Чтобы садовая мебель прослужила вам долгие годы и сохранила свою привлекательность, важно подготовить её к зимнему периоду. Это несложно, но требует внимания к деталям.
Этап 1. Очистка
Начните с тщательной очистки мебели. Возьмите мягкую губку, мыльный раствор и удалите грязь и пыль. После этого ополосните мебель чистой водой и полностью просушите.
Этап 2. Устранение дефектов
Если вы заметили трещины или сколы, заполните их смесью столярного клея и мелкой древесной стружки или шпатлёвкой. Это поможет предотвратить дальнейшие повреждения.
Этап 3. Защита дерева
Обработайте деревянные поверхности антисептиком. Он защищает материал от гниения, насекомых, влаги и ультрафиолета, проникая глубоко в волокна. В качестве альтернативы можно использовать масло для древесины, которое не только защищает, но и подчёркивает текстуру дерева.
Этап 4. Хранение
Лучше всего на зиму перенести мебель в закрытое помещение. Если это невозможно, накройте её водоотталкивающими чехлами, которые пропускают воздух. Не используйте полиэтиленовую плёнку и не оставляйте мебель на земле — это может привести к гниению и деформации.
Эти простые шаги помогут сохранить вашу мебель в отличном состоянии даже в суровые зимы.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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