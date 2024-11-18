Как защитить садовую мебель зимой: 4 простых шага

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы садовая мебель прослужила вам долгие годы и сохранила свою привлекательность, важно подготовить её к зимнему периоду. Это несложно, но требует внимания к деталям.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Goyette, CC BY-SA 2.0

Этап 1. Очистка

Начните с тщательной очистки мебели. Возьмите мягкую губку, мыльный раствор и удалите грязь и пыль. После этого ополосните мебель чистой водой и полностью просушите.

Этап 2. Устранение дефектов

Если вы заметили трещины или сколы, заполните их смесью столярного клея и мелкой древесной стружки или шпатлёвкой. Это поможет предотвратить дальнейшие повреждения.

Этап 3. Защита дерева

Обработайте деревянные поверхности антисептиком. Он защищает материал от гниения, насекомых, влаги и ультрафиолета, проникая глубоко в волокна. В качестве альтернативы можно использовать масло для древесины, которое не только защищает, но и подчёркивает текстуру дерева.

Этап 4. Хранение

Лучше всего на зиму перенести мебель в закрытое помещение. Если это невозможно, накройте её водоотталкивающими чехлами, которые пропускают воздух. Не используйте полиэтиленовую плёнку и не оставляйте мебель на земле — это может привести к гниению и деформации.

Эти простые шаги помогут сохранить вашу мебель в отличном состоянии даже в суровые зимы.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

