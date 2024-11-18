Подготовка лилий к зиме: советы, которые спасут ваш сад

Чтобы лилии радовали обильным и здоровым цветением в следующем году, важно правильно пересадить их осенью. От подготовки посадочного материала до выбора места и соблюдения всех требований посадки — вот пять основных рекомендаций.
Пересадку проводят через месяц после завершения цветения, когда растения успевают восстановить силы. Оптимальная температура воздуха для работы — 10-12 °C.
Такие сроки позволяют луковицам нарастить корни, но избежать появления ростков до морозов.
Перед пересадкой луковицы очищают от сухих чешуек и замачивают в фунгицидном растворе ("Максим", "Фитоспорин") или насыщенной марганцовке. После обработки их просушивают.
Если обнаружены подгнившие участки, их срезают, а раны обрабатывают древесным углем или корицей.
Лилии нуждаются в хорошем освещении: солнечные лучи утром и легкое затенение днем — идеальный вариант. Посадка должна быть на возвышении, чтобы избежать застоя воды, который может привести к загниванию луковиц.
Лилии предпочитают плодородную, дренированную почву.
Разрыхлители: вермикулит или крупный песок.
Учет кислотности: Тигровые лилии — pH до 6.
Трубчатые лилии — pH до 8.
Глинистую землю улучшают торфом и песком, а в песчаную добавляют глину и торф.
Перед выкопкой луковиц готовят ямки на новом месте. Глубина должна быть равна тройной высоте луковицы.
Особенности: в плотной почве — немного мельче.
В песчаной — глубже.
Дно лунки присыпают песком для защиты от излишней влаги.
Если есть грызуны, используют пластиковые корзины для посадки. После посадки почву мульчируют торфом или опилками. Это защитит луковицы от промерзания зимой.
С приходом тепла мульчу убирают, а затем вносят минеральные удобрения и органику. При правильной осенней пересадке лилии порадуют обильным цветением.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).
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