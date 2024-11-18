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Подготовка лилий к зиме: советы, которые спасут ваш сад

2:33
Садоводство

Чтобы лилии радовали обильным и здоровым цветением в следующем году, важно правильно пересадить их осенью. От подготовки посадочного материала до выбора места и соблюдения всех требований посадки — вот пять основных рекомендаций.

Подготовка лилий к зиме: советы, которые спасут ваш сад
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0

Соблюдение сроков пересадки

Пересадку проводят через месяц после завершения цветения, когда растения успевают восстановить силы. Оптимальная температура воздуха для работы — 10-12 °C.

  • Северные регионы: начало-середина августа.
  • Подмосковье: с середины сентября до второй декады октября.
  • Юг России: начало ноября.

Такие сроки позволяют луковицам нарастить корни, но избежать появления ростков до морозов.

Обработка посадочного материала

Перед пересадкой луковицы очищают от сухих чешуек и замачивают в фунгицидном растворе ("Максим", "Фитоспорин") или насыщенной марганцовке. После обработки их просушивают.
Если обнаружены подгнившие участки, их срезают, а раны обрабатывают древесным углем или корицей.

Выбор подходящего места

Лилии нуждаются в хорошем освещении: солнечные лучи утром и легкое затенение днем — идеальный вариант. Посадка должна быть на возвышении, чтобы избежать застоя воды, который может привести к загниванию луковиц.

Подготовка почвы

Лилии предпочитают плодородную, дренированную почву.

Разрыхлители: вермикулит или крупный песок.

Учет кислотности: Тигровые лилии — pH до 6.

Трубчатые лилии — pH до 8.

Глинистую землю улучшают торфом и песком, а в песчаную добавляют глину и торф.

Соблюдение правил посадки

Перед выкопкой луковиц готовят ямки на новом месте. Глубина должна быть равна тройной высоте луковицы.

Особенности: в плотной почве — немного мельче.
В песчаной — глубже.
Дно лунки присыпают песком для защиты от излишней влаги.
Если есть грызуны, используют пластиковые корзины для посадки. После посадки почву мульчируют торфом или опилками. Это защитит луковицы от промерзания зимой.

Весной

С приходом тепла мульчу убирают, а затем вносят минеральные удобрения и органику. При правильной осенней пересадке лилии порадуют обильным цветением.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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