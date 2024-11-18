Микроклоны, рожки или усы: что выбрать для выращивания клубники

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая земляника, часто называемая клубникой, требует обновления посадок каждые 3-4 года для получения богатого урожая. Это время подходит для создания новых плантаций или маточных грядок. Вопрос о выборе посадочного материала и способа размножения играет ключевую роль.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Способы размножения клубники

Семена

Плюсы : посадочный материал здоров, финансово доступен, позволяет получить большое количество растений.

: посадочный материал здоров, финансово доступен, позволяет получить большое количество растений. Минусы: требует опыта в выращивании рассады, занимает много времени.

Усы

Плюсы : простой и распространённый метод.

: простой и распространённый метод. Минусы: болезни материнского куста могут передаться рассаде, не более трёх усов от куста стоит использовать.

Рожки

Плюсы : удобный вариант для пересадки на новое место, подходит для сортов без усов.

: удобный вариант для пересадки на новое место, подходит для сортов без усов. Минусы: возможная передача заболеваний, нежелательно использовать кусты старше 4 лет.

Фриго

Плюсы : мощная и здоровая рассада с подготовкой к плодоношению.

: мощная и здоровая рассада с подготовкой к плодоношению. Минусы: требует внимательного хранения и подбора сортов под климатические условия.

Микроклоны

Плюсы : безвирусный материал, чаще всего эксклюзивные сорта.

: безвирусный материал, чаще всего эксклюзивные сорта. Минусы: высокая стоимость и необходимость адаптации.

Особенности посадки клубники

Подготовка почвы: грядки после кабачков или огурцов, использование сидератов, устранение вредителей и болезней.

Обработка корней: замачивание в настоях для заселения микоризой.

Техника посадки: мульчирование, капельный полив, укрытие нетканым материалом на период приживания.

Уход: своевременный полив, проветривание, защита точки роста.

Достоинства каждого метода

Семена позволяют экспериментировать с сортами, но требуют навыков.

Усы и рожки удобны для размножения проверенных кустов.

Фриго — быстрый старт для новых плантаций.

Микроклоны — идеальный выбор для элитных сортов.

Выбор зависит от цели: крупные плантации, маточные грядки или обновление участка.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

