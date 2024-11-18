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Микроклоны, рожки или усы: что выбрать для выращивания клубники

2:13
Садоводство

Садовая земляника, часто называемая клубникой, требует обновления посадок каждые 3-4 года для получения богатого урожая. Это время подходит для создания новых плантаций или маточных грядок. Вопрос о выборе посадочного материала и способа размножения играет ключевую роль.

Микроклоны, рожки или усы: что выбрать для выращивания клубники
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Способы размножения клубники

Семена

  • Плюсы: посадочный материал здоров, финансово доступен, позволяет получить большое количество растений.
  • Минусы: требует опыта в выращивании рассады, занимает много времени.

Усы

  • Плюсы: простой и распространённый метод.
  • Минусы: болезни материнского куста могут передаться рассаде, не более трёх усов от куста стоит использовать.

Рожки

  • Плюсы: удобный вариант для пересадки на новое место, подходит для сортов без усов.
  • Минусы: возможная передача заболеваний, нежелательно использовать кусты старше 4 лет.

Фриго

  • Плюсы: мощная и здоровая рассада с подготовкой к плодоношению.
  • Минусы: требует внимательного хранения и подбора сортов под климатические условия.

Микроклоны

  • Плюсы: безвирусный материал, чаще всего эксклюзивные сорта.
  • Минусы: высокая стоимость и необходимость адаптации.

Особенности посадки клубники

Подготовка почвы: грядки после кабачков или огурцов, использование сидератов, устранение вредителей и болезней.

Обработка корней: замачивание в настоях для заселения микоризой.

Техника посадки: мульчирование, капельный полив, укрытие нетканым материалом на период приживания.

Уход: своевременный полив, проветривание, защита точки роста.

Достоинства каждого метода

Семена позволяют экспериментировать с сортами, но требуют навыков.
Усы и рожки удобны для размножения проверенных кустов.
Фриго — быстрый старт для новых плантаций.
Микроклоны — идеальный выбор для элитных сортов.
Выбор зависит от цели: крупные плантации, маточные грядки или обновление участка.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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