Микроклоны, рожки или усы: что выбрать для выращивания клубники

Садовая земляника, часто называемая клубникой, требует обновления посадок каждые 3-4 года для получения богатого урожая. Это время подходит для создания новых плантаций или маточных грядок. Вопрос о выборе посадочного материала и способа размножения играет ключевую роль.
Семена
Усы
Рожки
Фриго
Микроклоны
Подготовка почвы: грядки после кабачков или огурцов, использование сидератов, устранение вредителей и болезней.
Обработка корней: замачивание в настоях для заселения микоризой.
Техника посадки: мульчирование, капельный полив, укрытие нетканым материалом на период приживания.
Уход: своевременный полив, проветривание, защита точки роста.
Семена позволяют экспериментировать с сортами, но требуют навыков.
Усы и рожки удобны для размножения проверенных кустов.
Фриго — быстрый старт для новых плантаций.
Микроклоны — идеальный выбор для элитных сортов.
Выбор зависит от цели: крупные плантации, маточные грядки или обновление участка.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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