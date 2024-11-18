Ливистона: как вырастить тропическую пальму у себя дома

Ливистона — декоративная пальма, широко распространённая как в природе, так и в комнатных условиях. В естественной среде она достигает высоты 20-25 метров и украшена мощной кроной из веерных листьев. Ее родина — субтропические и тропические регионы Азии и Австралии. Ливистона выделяется быстрым ростом и способностью очищать воздух, что делает её популярным выбором для украшения интерьера.
Температура: летом — умеренная, зимой — 14-16 °C, минимум — 10 °C.
Освещение: предпочитает яркий свет с небольшим количеством прямых солнечных лучей; для равномерного роста пальму регулярно поворачивают к источнику света.
Полив: летом обильный, зимой умеренный. Почву нельзя пересушивать или переувлажнять.
Влажность воздуха: требует регулярного опрыскивания, особенно в летний период.
Подкормка: в период с апреля по сентябрь удобрения вносят еженедельно.
Ливистону пересаживают только при заполнении корнями всего объёма горшка. Молодые растения пересаживают раз в год, взрослые — раз в 3-5 лет. Размножают пальму семенами, которые легко прорастают за три месяца, или отпрысками, отделяемыми при пересадке.
Ливистона китайская (Livistona chinensis): пальма с зубчатым стволом, листьями, рассечёнными до половины длины, и крупными пазушными соцветиями.
Ливистона круглолистная (Livistona rotundifolia): пальма с глянцевыми зелёными листьями округлой формы, популярна как декоративное растение.
Ливистона южная (Livistona australis): пальма с крупными, до 2 м в диаметре, веерными листьями, адаптирована для влажных субтропиков.
Сухие кончики листьев появляются из-за недостаточной влажности.
Вянут и опадают листья при пересушивании почвы или низких температурах.
Ливистона подвержена атакам мучнистого червеца, паутинного клеща и щитовки.
Ливистона — универсальное растение, которое хорошо чувствует себя в просторных комнатах и зимних садах. С правильным уходом она станет украшением вашего интерьера и подарит кусочек тропиков в вашем доме.
Ливистона (лат. Livistona) — род многолетних растений из семейства Пальмовые (Аrecaceae), произрастающих в юго-восточной Азии, Африке, Океании, Австралии.
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