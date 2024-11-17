Секреты ухода за хойей: как добиться её цветения

Хойя (Hoya) — род вечнозелёных растений из семейства Ластовнёвые, насчитывающий 250-300 видов. Родом из Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Полинезии, хойя популярна благодаря декоративным листьям, необычным восковидным цветам и простоте ухода.
Хойи представлены в виде лиан или кустарников с плотными, кожистыми листьями овальной формы. Цветки собраны в зонтики, их мясистые лепестки имеют округлую форму, а коронка цветка отличается яркой окраской.
Освещение: яркий свет, допустимы прямые солнечные лучи, но летом в жаркие часы требуется притенение. Подходят восточные и западные окна.
Температура: летом — 22-25 °C, зимой — не ниже 16 °C (для хойи мясистой — 12-14 °C).
Полив: обильный с марта по октябрь; зимой полив сокращают.
Рекомендуется использовать мягкую воду.
Подкормка: раз в 2-3 недели в период активного роста.
Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — каждые 3 года.
Размножение: черенками или отводками весной и осенью.
Цветение: цветение продолжается с весны до осени. После появления бутонов хойю нельзя перемещать, чтобы избежать их осыпания. Цветоносы не обрезают — на них появляются новые цветки в следующем году.
Хойя мясистая (Hoya carnosa): крупная лиана с восковидными цветами, популярна как комнатное растение.
Хойя прекрасная (Hoya bella): компактный ампельный кустарник, подходит для подвесных кашпо.
Хойя многоцветковая (Hoya multiflora): изящные желтые цветы с тонкими лепестками.
Хойя может страдать от неправильного полива, недостатка света или слишком сухого воздуха. Листья могут желтеть или опадать из-за застоя воды, а недостаток азота приводит к замедлению роста.
Хо́йя (лат. Hóya) — род вечнозелёных тропических растений, лиан и кустарников, подсемейства Ластовневые (Asclepiadoideae) семейства Кутровые (Apocynaceae).
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