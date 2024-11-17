Секреты ухода за хойей: как добиться её цветения

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хойя (Hoya) — род вечнозелёных растений из семейства Ластовнёвые, насчитывающий 250-300 видов. Родом из Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Полинезии, хойя популярна благодаря декоративным листьям, необычным восковидным цветам и простоте ухода.

Фото: flickr.com by Beatrice Murch, CC BY-SA 2.0

Описание растения

Хойи представлены в виде лиан или кустарников с плотными, кожистыми листьями овальной формы. Цветки собраны в зонтики, их мясистые лепестки имеют округлую форму, а коронка цветка отличается яркой окраской.

Особенности ухода за хойей

Освещение: яркий свет, допустимы прямые солнечные лучи, но летом в жаркие часы требуется притенение. Подходят восточные и западные окна.

Температура: летом — 22-25 °C, зимой — не ниже 16 °C (для хойи мясистой — 12-14 °C).

Полив: обильный с марта по октябрь; зимой полив сокращают.

Рекомендуется использовать мягкую воду.

Подкормка: раз в 2-3 недели в период активного роста.

Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — каждые 3 года.

Размножение: черенками или отводками весной и осенью.

Цветение: цветение продолжается с весны до осени. После появления бутонов хойю нельзя перемещать, чтобы избежать их осыпания. Цветоносы не обрезают — на них появляются новые цветки в следующем году.

Популярные виды хойи

Хойя мясистая (Hoya carnosa): крупная лиана с восковидными цветами, популярна как комнатное растение.

Хойя прекрасная (Hoya bella): компактный ампельный кустарник, подходит для подвесных кашпо.

Хойя многоцветковая (Hoya multiflora): изящные желтые цветы с тонкими лепестками.

Проблемы в уходе

Хойя может страдать от неправильного полива, недостатка света или слишком сухого воздуха. Листья могут желтеть или опадать из-за застоя воды, а недостаток азота приводит к замедлению роста.

Уточнения

Хо́йя (лат. Hóya) — род вечнозелёных тропических растений, лиан и кустарников, подсемейства Ластовневые (Asclepiadoideae) семейства Кутровые (Apocynaceae).

