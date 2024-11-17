Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша поделилась впечатлениями от путешествия в Сербию и рассказала про отношение сербов к русским
Армения получит €300 млн от европейского банка в кредит
Плохой урожай томатов? Избегайте этих решений
Новый способ доставки витаминов в пищу
Как достичь трендового эффекта ягодных губ с помощью макияжа?
Как гармонично обустроить спальню по принципам фэн-шуй
Бывший игрок "Динамо" предложил "Спартаку" продать четверых игроков
Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть
Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития

Секреты ухода за хойей: как добиться её цветения

2:14
Садоводство

Хойя (Hoya) — род вечнозелёных растений из семейства Ластовнёвые, насчитывающий 250-300 видов. Родом из Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Полинезии, хойя популярна благодаря декоративным листьям, необычным восковидным цветам и простоте ухода.

Секреты ухода за хойей: как добиться её цветения
Фото: flickr.com by Beatrice Murch, CC BY-SA 2.0

Описание растения

Хойи представлены в виде лиан или кустарников с плотными, кожистыми листьями овальной формы. Цветки собраны в зонтики, их мясистые лепестки имеют округлую форму, а коронка цветка отличается яркой окраской.

Особенности ухода за хойей

Освещение: яркий свет, допустимы прямые солнечные лучи, но летом в жаркие часы требуется притенение. Подходят восточные и западные окна.

Температура: летом — 22-25 °C, зимой — не ниже 16 °C (для хойи мясистой — 12-14 °C).

Полив: обильный с марта по октябрь; зимой полив сокращают.
Рекомендуется использовать мягкую воду.

Подкормка: раз в 2-3 недели в период активного роста.

Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — каждые 3 года.

Размножение: черенками или отводками весной и осенью.

Цветение: цветение продолжается с весны до осени. После появления бутонов хойю нельзя перемещать, чтобы избежать их осыпания. Цветоносы не обрезают — на них появляются новые цветки в следующем году.

Популярные виды хойи

Хойя мясистая (Hoya carnosa): крупная лиана с восковидными цветами, популярна как комнатное растение.

Хойя прекрасная (Hoya bella): компактный ампельный кустарник, подходит для подвесных кашпо.

Хойя многоцветковая (Hoya multiflora): изящные желтые цветы с тонкими лепестками.

Проблемы в уходе

Хойя может страдать от неправильного полива, недостатка света или слишком сухого воздуха. Листья могут желтеть или опадать из-за застоя воды, а недостаток азота приводит к замедлению роста.

Уточнения

Хо́йя (лат. Hóya) — род вечнозелёных тропических растений, лиан и кустарников, подсемейства Ластовневые (Asclepiadoideae) семейства Кутровые (Apocynaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Армения получит €300 млн от европейского банка в кредит
Плохой урожай томатов? Избегайте этих решений
Новый способ доставки витаминов в пищу
Как достичь трендового эффекта ягодных губ с помощью макияжа?
Как гармонично обустроить спальню по принципам фэн-шуй
Бывший игрок "Динамо" предложил "Спартаку" продать четверых игроков
Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть
Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития
Как вырастить перец чёрный дома: советы и секреты ухода
Учёные впервые полностью оцифровали мозг живого существа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.