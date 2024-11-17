Как вырастить перец чёрный дома: советы и секреты ухода

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец чёрный — это крупная тропическая лиана, родиной которой является Индия. Она образует плотный куст с блестящими листьями и мелкими цветками, собранными в початки. Растение привлекательно как декоративно-лиственное и может выращиваться дома, хотя добиться плодоношения в комнатных условиях без дополнительного ухода и подсветки сложно.

Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, CC0

Особенности ухода

Полив и влажность: летом перец чёрный требует частого полива и регулярного опрыскивания, зимой полив уменьшают.

Освещение: растение неприхотливо к свету, предпочитает светлые места без прямых солнечных лучей, хорошо растёт в тени и полутени.

Размножение: весной перец чёрный размножают черенками или отводками.

Лиана цепляется за опоры с помощью придаточных корней, которые также способны поглощать влагу из воздуха.

Плоды и использование

Перец чёрный образует початки длиной до 14 см, состоящие из округлых костянок диаметром около 5 мм. Эти плоды в процессе обработки превращаются в известные специи: чёрный, белый, зелёный и розовый перец. Пряности используют как в молотом виде, так и горошком, придавая аромат и вкус блюдам по всему миру.

Уточнения

Пе́рец чёрный (лат. Píper nígrum) — многолетнее вьющееся растение, вид рода Перец (Piper) семейства Перечные (Piperaceae).

