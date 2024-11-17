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Удивительное растение для дома: араукария — домашняя ель с пользой для здоровья

2:29
Садоводство

Араукария — уникальное хвойное растение, родиной которого являются Австралия, Новая Зеландия и Южная Америка. Она единственная среди хвойных пород, которую можно выращивать в домашних условиях. Ее декоративность, свежая зелень и способность очищать воздух делают араукарию популярным выбором для интерьеров и зимних садов.

Удивительное растение для дома: араукария — домашняя ель с пользой для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, CC BY-SA 4.0

Описание

Род Араукария (Araucaria) включает 19 видов, произрастающих преимущественно в Австралии, Новой Гвинее и Америке. Растения отличаются игловидными или ланцетными листьями, а их семена съедобны. Древесина используется в строительстве и производстве мебели. Некоторые виды выращивают как декоративные на Черноморском побережье.

Особенности ухода

Температура: прохлада — лучший друг араукарии. Зимой рекомендуется температура около +10…+12 °C.

Освещение: яркий, рассеянный свет или легкая полутень.

Полив: обильный и регулярный. Вода должна быть мягкой — дождевой или кипяченой.

Удобрение: минеральное удобрение в слабой концентрации, с апреля по август.

Влажность: регулярное опрыскивание, особенно в теплых помещениях.

Пересадка и почва: Араукария плохо переносит пересадку, поэтому ее проводят раз в 3-5 лет. Оптимальная почва должна быть слабокислой, например, смесь торфа, песка и лиственной земли.

Размножение

Семенами или полуодревесневшими черенками. Семена нужно высевать сразу после сбора, а черенки укореняются в течение 2-5 месяцев.

Возможные трудности

Араукария чувствительна к сухому воздуху, недостатку освещения и питательных веществ. При нарушении условий содержания растение может болеть или замедлить рост.

Популярные виды

Араукария разнолистная (Araucaria heterophylla): компактное комнатное растение с пирамидальной кроной.

Араукария чилийская (Araucaria araucana): крупное дерево, вырастающее до 60 м в природе, с питательными семенами.

Араукария колонновидная (Araucaria columnaris): с узкой кроной, напоминающей кипарис.

Араукария может стать эффектным дополнением вашего интерьера, но требует тщательного ухода.

Уточнения

Араука́рия (лат. Araucaria, от названия чилийской провинции Арауко) — род вечнозелёных хвойных деревьев семейства Араукариевые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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