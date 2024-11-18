Подкормки для земляники, о которых садоводы не рассказывают — получите рекордный урожай

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Земляника садовая — одна из самых популярных ягод, которая радует нас своими ароматными плодами уже в начале лета. Садоводы отмечают, что для получения хорошего урожая важно правильно ухаживать за растением на протяжении всего сезона. Это включает своевременные подкормки, которые позволяют растениям развиваться и активно плодоносить.

Земляничные кусты проходят несколько этапов развития, и от правильного подхода зависит, насколько успешным будет урожай. Важно начать подкормки с удобрений в начале весны, когда растения после зимы требуют восстановления.

Перепревший навоз — отличное средство для такой подкормки, которое помогает укрепить силы растений. Важным элементом для весеннего удобрения является азот, который активирует рост.

Когда растения начинают формировать бутоны, необходимы дополнительные подкормки с фокусом на калий, который способствует образованию завязи. В период цветения и формирования ягод следует проводить подкормки с борной кислотой или микроэлементами, чтобы увеличить урожайность и предотвратить образование пустоцветов.

Важно поддерживать растения питанием в моменты активного роста, а также после сбора урожая для восстановления сил и подготовки к следующему сезону.

Проводя подкормки правильно, можно существенно увеличить урожайность земляники. Важно не забывать, что старые кусты со временем теряют продуктивность, и регулярное обновление посадок помогает поддерживать высокую урожайность.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

