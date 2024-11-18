Как сделать урожай огурцов в теплице в два раза больше с помощью одного простого шага

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не всегда дачники уделяют достаточное внимание правильному формированию огурцов, что в итоге может повлиять на урожайность. Однако с помощью простых мер можно значительно улучшить результат.

Фото: commons.wikimedia. org by apple2000, CC BY-SA 3.0

Важным моментом является корректировка роста растений в теплице, что позволяет добиться максимальной отдачи. Примером такого подхода является выращивание партенокарпических (самоопыляющихся) огурцов.

Для этих сортов рекомендуется формировать растения в один стебель. Важно заранее подготовить рассаду или выбрать гибриды, не требующие опыления насекомыми. Одна из основных процедур — удаление пасынков. Это побеги, которые растут в пазухах листьев. Их удаление с самого начала предотвращает их перерастание и способствует более быстрому формированию плодов.

Пасынки, если их оставить слишком долго, могут снизить урожайность, поэтому лучше вовремя выщипывать даже малые побеги.

Также стоит уделить внимание "усам". Хотя некоторые считают, что их обрезка влияет на урожай, это не всегда так. Удаление усов помогает проще вести растение вверх, не позволяя ему цепляться за соседние кустики.

Важно помнить, что в одну теплицу не стоит сажать как пчелоопыляемые, так и самоопыляющиеся сорта огурцов. Лучше выбрать только один тип и придерживаться его при формировании растений.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

