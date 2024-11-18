Когда и как утеплять землянику, чтобы избежать проблем

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Земляника садовая — это культура, которая завоевала признание среди садоводов благодаря своим достоинствам: великолепному вкусу и аромату ягод, высокой урожайности и неприхотливости в уходе. Однако вопрос утепления земляничных кустов на зиму остается актуальным и требует внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Земляника является зимне-зеленым растением, не сбрасывающим листья. Однако даже несмотря на это, не всегда естественная защита из листовых розеток гарантирует успешную зимовку. Особенно уязвимы становятся молодые растения, не успевшие нарастить крепкую корневую систему.

Для них требуется дополнительная защита от холода, особенно если зима с суровыми морозами или частыми оттепелями.

Старые сорта земляники, как правило, хорошо зимуют без укрытия, но новые крупноплодные сорта с медовыми ягодами требуют более тщательного подхода. В таких случаях укрытие становится обязательным. Если растения подверглись осенней обрезке или находятся в регионах с бесснежными зимами, укрытие станет необходимым.

Особенно важно соблюдать сроки укрытия: растения не должны быть утеплены слишком рано, чтобы избежать перегрева, но и не поздно, чтобы защитить их от заморозков.

Перед укрытием важно провести несколько подготовительных мероприятий: подкормить растения, провести полив и обрезку, а также использовать правильные укрывные материалы, такие как агроволокно, которое создаст воздушную прослойку и защитит от перепадов температур.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

