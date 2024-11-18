Как использовать ягоды малины для борьбы с гриппом и простудой

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ягоды малины известны своими потогонными, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами, что делает их популярным средством в народной медицине для лечения простуды и гриппа.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Применяются как свежие ягоды, так и сушеные или протертые с сахаром. Сейчас самое время для заготовки этих ягод, но следует помнить о противопоказаниях: малину не рекомендуется использовать при нефритах и подагре.

Для сушки малины выбирают сухую погоду, ягоды перебираются, подвяливаются и сушатся при температуре +50…+60°C. Правильно высушенные ягоды не слипаются и не пачкают руки.

При простуде можно приготовить настой из сушеных ягод. Для этого две столовые ложки ягод заливаются стаканом кипятка, настаиваются 20 минут и процеживаются. Принимается горячим 2-3 раза в день как потогонное средство.

Малину также можно комбинировать с медом и молоком. Смешав по ложке свежих ягод, меда и сливочного масла с 30 г коньяка, заливают стаканом горячего молока. Это средство помогает активно потеть, так что стоит заранее подготовить чистое белье. Мягкий вариант — смесь малиновых ягод, меда и лимонного сока с горячим чаем, пить перед сном.

Для усиления эффекта можно использовать сочетание малины с цветками липы. Настой готовится по аналогичной схеме и принимается 3-4 раза в день. Есть также травяные чаи с малиной, такие как смесь с листьями мать-и-мачехи и душицей.

Для тех, кто предпочитает более комплексные средства, существует рецепт противогриппозного бальзама. Смешиваются сушеные ягоды и листья малины, трава душицы, иссопа, ромашки и мать-и-мачехи. Смесь заливается водкой и настаивается 2 недели. Принимается добавлением в чай с медом 3-4 раза в день.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

