Пошаговый план, чтобы сохранить томаты в парнике до самой зимы

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень для большинства гибридных сортов растений на открытом грунте означает завершение их жизненного цикла. На этом этапе необходимо срочно убрать растительные остатки с огорода и провести дезинфекцию почвы и конструкций, которые останутся на зиму.

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Для этих целей отлично подойдут препараты, такие как «Фармайод» и «Картоцид». Эти меры помогут продлить жизнь растениям, которые продолжают расти в защищённом грунте, например, в поликарбонатных или стеклянных парниках.

Чтобы продлить жизнь томатам в парниках, первым делом следует прищипнуть макушки растений и удалить пасынки, если они появились. Удаление следует проводить аккуратно, срезая пасынки на расстоянии 5-10 мм от стебля, чтобы ранка быстро зажила.

Кроме того, для поддержания оптимальной температуры для томатов в парниках, рекомендуется всегда держать бочки с водой, которые будут отдавать тепло в холодные ночи. Можно также использовать электрические калориферы для обогрева.

Важно следить за безопасностью при их использовании, чтобы избежать коротких замыканий. В магазинах есть недорогие регуляторы электрического тока, с помощью которых можно настроить температуру на уровне +12...+15°C.

Полив должен быть умеренным, особенно в холодное время. Влажная почва удерживает тепло, но при недостаточном освещении и перепадах температуры может вызвать заболевания, такие как корневая гниль. Для полива используется тёплая вода (около 20°C), и поливать следует умеренно, не увлажняя почву слишком глубоко.

Сбор урожая томатов следует проводить до полного созревания плодов, когда они достигают биологической зрелости. Это поможет избежать перерасхода ресурсов на последние плоды.

Для заготовок на зиму лучше всего подойдут томаты-черри, такие как "Черри Люба F1", "Черри Дюкре F1" и "Черри Пламя F1". Для тех, кто заинтересован в консервировании, можно использовать рецепт маринованных зелёных томатов, которые часто выбрасывают на компост.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

