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Причины появления черных пятен на листьях роз и как избежать заражения

3:07
Садоводство

Черные пятна на листьях роз, как и другие повреждения, значительно ослабляют растения, что может привести к снижению их бутонизации. Если вовремя не принять меры, цветок может погибнуть.

Причины появления черных пятен на листьях роз и как избежать заражения
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0

Избавиться от пятнистости бывает сложно, поскольку заболевание часто охватывает все кусты. Более эффективно и проще проводить профилактику заболевания каждый год, чем лечить уже пораженные растения.

Причины появления черных пятен на листьях роз и их опасность

Черная пятнистость на розах вызывается грибком Marssonina rosae, который передается через дождь или росу. Заболевание проявляется спустя 30 дней после заражения, однако в теплую влажную погоду оно может стать заметным уже на десятый день. Поначалу пятна появляются на нижних листьях и постепенно распространяются вверх.

Листья покрываются темно-коричневыми пятнами с желтой каймой, затем пятна увеличиваются, становятся черными, листья желтеют, скручиваются и опадают. Появляется задержка в росте побегов, бутоны становятся некрасивыми или совсем не образуются.

Причины появления черных пятен и опадания листьев

Часто черные пятна на листьях появляются из-за нескольких факторов:

  • Сырая и теплая погода активизирует грибковые споры.
  • Неправильное место посадки — загущенные участки или низины способствуют распространению болезни.
  • Неправильный уход, включая несвоевременное выявление проблемы.
  • Избыточное или недостаточное удобрение растения.

Важно помнить, что споры грибка могут выжить зимой и снова заразить розы на следующий сезон.

Как бороться с черной пятнистостью на розах

Для эффективного лечения заболевания важно сразу обрезать и сжигать все пораженные листья. После этого можно применять различные препараты:

  • Химические средства: Препараты, содержащие манкоцеб и цинк, такие как Оксихом, Профит М, Ридомил Голд, Строби, применяют каждые 14 дней, меняя средства, чтобы избежать привыкания грибка.
  • Биологические средства: Препараты, такие как "Фитоспорин-М", в сочетании с медьсодержащими составами, помогают эффективно бороться с заболеванием.
  • Народные методы: Для борьбы с пятнистостью используют растворы йода, луковой шелухи или коровьего навоза. Эти методы больше подходят для профилактики.

Весной и летом рекомендуется проводить регулярные обработки, начиная с медного купороса до распускания почек и продолжая с другими препаратами по мере роста растений.

Профилактика заболевания

Для предотвращения появления черных пятен следует опрыскивать кусты еще до наступления теплой погоды, после таяния снега. Для профилактики используют фунгициды и биофунгициды, а также посадку устойчивых сортов роз.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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