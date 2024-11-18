Причины появления черных пятен на листьях роз и как избежать заражения

Черные пятна на листьях роз, как и другие повреждения, значительно ослабляют растения, что может привести к снижению их бутонизации. Если вовремя не принять меры, цветок может погибнуть.
Избавиться от пятнистости бывает сложно, поскольку заболевание часто охватывает все кусты. Более эффективно и проще проводить профилактику заболевания каждый год, чем лечить уже пораженные растения.
Черная пятнистость на розах вызывается грибком Marssonina rosae, который передается через дождь или росу. Заболевание проявляется спустя 30 дней после заражения, однако в теплую влажную погоду оно может стать заметным уже на десятый день. Поначалу пятна появляются на нижних листьях и постепенно распространяются вверх.
Листья покрываются темно-коричневыми пятнами с желтой каймой, затем пятна увеличиваются, становятся черными, листья желтеют, скручиваются и опадают. Появляется задержка в росте побегов, бутоны становятся некрасивыми или совсем не образуются.
Часто черные пятна на листьях появляются из-за нескольких факторов:
Важно помнить, что споры грибка могут выжить зимой и снова заразить розы на следующий сезон.
Для эффективного лечения заболевания важно сразу обрезать и сжигать все пораженные листья. После этого можно применять различные препараты:
Весной и летом рекомендуется проводить регулярные обработки, начиная с медного купороса до распускания почек и продолжая с другими препаратами по мере роста растений.
Для предотвращения появления черных пятен следует опрыскивать кусты еще до наступления теплой погоды, после таяния снега. Для профилактики используют фунгициды и биофунгициды, а также посадку устойчивых сортов роз.
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