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Важнейшие ошибки, из-за которых орхидея начинает сохнуть

2:07
Садоводство

Орхидея — одно из самых капризных домашних растений, и даже в идеальных условиях она может начать сохнуть. Чтобы этого избежать, важно учитывать несколько факторов, влияющих на состояние растения, включая уход за субстратом и соблюдение правил удобрения.

Важнейшие ошибки, из-за которых орхидея начинает сохнуть
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY-SA 3.0

Одной из самых распространенных причин, по которой орхидея сохнет, является старение субстрата. Даже если на первый взгляд он выглядит идеальным, со временем он теряет свои свойства. Специалисты рекомендуют менять субстрат каждые два-три года, чтобы корни растения не страдали от недостатка воздуха и влаги.

Это особенно важно для орхидей, так как корни требуют хорошей аэрации. Чтобы минимизировать стресс для растения, замену субстрата следует проводить, когда орхидея не цветет.

Кроме того, на здоровье орхидеи может повлиять неправильное удобрение. Часто неопытные цветоводы допускают ошибки, превышая дозировку или используя неподходящее удобрение.

Важно придерживаться рекомендаций, указанных на упаковке, и выбирать только специальные удобрения, предназначенные именно для орхидей. Избыточное количество удобрений может привести к химическим ожогам корней и замедлению роста растения.

Плотность субстрата также играет немаловажную роль. Если субстрат слишком плотный, корни орхидеи будут испытывать дефицит кислорода. Это может вызвать их гниение и дальнейшее высыхание растения. Важно выбирать такой субстрат, который будет обеспечивать хорошую проницаемость для воздуха и воды.

Также стоит помнить, что орхидеи не любят частых перемещений. Растение чувствительно к изменениям, и переезды на новое место или даже частые повороты горшка могут вызвать у него стресс, что может сказаться на его внешнем виде.

Правильный уход и внимание к деталям помогут избежать засыхания орхидеи и обеспечат ее красивое и продолжительное цветение.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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