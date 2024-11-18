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Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить

1:06
Садоводство

В конце сезона важно не только провести все необходимые работы, но и проанализировать полученный урожай. Это позволяет выявить как сильные, так и слабые стороны использованных методов.

Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, CC BY-SA 3.0

Например, если вишня дала низкий урожай, стоит разобраться в причинах. Одной из основных может быть влияние весенних заморозков. Несмотря на хорошую зимостойкость, вишня становится уязвимой в период цветения. Даже несколько дней с низкими температурами могут существенно снизить урожайность.

Кроме того, на урожай вишни негативно влияют насекомые-вредители. Проводить профилактическую обработку растения от таких вредителей, как боярышница, подкорковая листовертка, тля и пилильщики, крайне важно, иначе можно потерять значительную часть урожая.

Заболевания, такие как монилиоз и курчавость листьев, также способствуют снижению урожайности. В таких случаях профилактические меры помогут избежать потерь и обеспечить нормальное развитие растения.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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