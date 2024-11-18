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Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне

1:10
Садоводство

Владельцы дачных участков не всегда готовы использовать химические препараты для защиты растений, но необходимость бороться с болезнями и вредителями остается. Картофель особенно уязвим к таким проблемам, как парша, сухая гниль, альтернариоз и проволочник.

Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, CC BY 3.0

Для решения этих задач можно использовать простое средство, которое часто воспринимается как мусор, — луковую и чесночную шелуху. В этих отходах содержатся природные фитонциды и кверцетин, обладающие антибактериальными свойствами и способностью укреплять иммунитет растений.

Собирать шелуху рекомендуется осенью, зимой и весной. Ее достаточно подсушивать и хранить в пакетах до момента посадки. Во время высадки картофеля в каждую лунку стоит добавить горсть этого натурального материала.

Попадая в почву, шелуха постепенно разлагается, насыщая ее макро- и микроэлементами, а также выполняя роль органического удобрения. Это помогает не только защитить клубни от вредителей и болезней, но и улучшить общее состояние почвы.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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