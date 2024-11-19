Зачем скашивать клубнику осенью, чтобы получить в следующем году большой урожай

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенний уход за клубникой играет ключевую роль в обеспечении здоровья растений и будущей урожайности. Одним из важных вопросов становится необходимость скашивания листьев в этот период.

Осенняя стрижка улучшает циркуляцию воздуха, снижая риск грибковых заболеваний, и помогает избавиться от вредителей, зимующих в старой листве. Однако чрезмерное удаление зеленой массы ослабляет растения, так как листья участвуют в накоплении питательных веществ для зимовки.

Сроки проведения процедуры имеют большое значение. Оптимальное время — конец сентября или начало октября, когда вегетация завершена, но морозы еще не начались. Слишком раннее скашивание может вызвать рост новых листьев, истощая растения, а слишком позднее — повредить точки роста.

Техника скашивания предполагает использование острых инструментов и удаление листьев на высоте 5-7 см, чтобы не повредить центральную розетку. Оставшиеся растительные остатки рекомендуется убрать, чтобы избежать инфекций.

Некоторые садоводы отдают предпочтение альтернативным методам, таким как выборочное удаление больных листьев или мульчирование грядок соломой, опилками или хвоей. Мульча защищает корневую систему от морозов и сохраняет влагу, исключая необходимость радикальной стрижки.

Эффект осенней стрижки на урожайность клубники остается спорным. Умеренное скашивание может стимулировать плодоношение, но избыточное удаление листвы способно снизить продуктивность. Результаты зависят от сорта, климатических условий и состояния растений, поэтому рекомендуется тестировать разные методы.

После скашивания рекомендуется подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями и провести обильный полив, что укрепит корневую систему и повысит морозостойкость кустов.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

