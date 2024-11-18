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Секреты создания идеального субстрата для орхидей

1:22
Садоводство

Орхидеи требуют регулярной пересадки, несмотря на то, что растут не в грунте, а в специальном субстрате. Со временем состав утрачивает свои свойства, поэтому его необходимо обновлять, как и емкость для растения.

Секреты создания идеального субстрата для орхидей
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Создать субстрат можно самостоятельно, используя органические или неорганические компоненты. Среди органических материалов популярны кора (сосновая, лиственничная или дубовая), древесный уголь, корень папоротника и мох сфагнум. Для неорганического субстрата подойдут перлит, вермикулит, керамзит или пенопластовая крошка.

Для орхидеи фаленопсис, самой распространенной среди комнатных цветов, используются смеси из угля и коры в соотношении 1:5 или угля, мха и сосновых опилок в соотношении 1:2:5. В качестве дополнительных компонентов можно добавить шишки и кокосовые волокна.

Перед использованием органические материалы важно обеззаразить. Для этого их прогревают в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 10–15 минут или обрабатывают паром в течение получаса. Кора хвойных деревьев должна быть очищена от смолы, чтобы избежать вредного воздействия на растение.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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