Комнатные растения с энергией богатства

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие растения ассоциируются с привлечением удачи, процветания и богатства в дом. Учения фэн-шуй утверждают, что энергетика растений влияет на атмосферу в доме. Несколько комнатных растений выделяются своей способностью символизировать благополучие и создавать гармонию.

Крассула (денежное дерево) считается одним из самых популярных символов достатка. Толстые листья, напоминающие монеты, и крепкий ствол олицетворяют стабильность. Чтобы растение принесло финансовый успех, рекомендуется ставить его на юго-восточное окно и поливать умеренно, избегая переувлажнения почвы.

Фикус с большими глянцевыми листьями символизирует рост и изобилие. Это растение любит тепло и свет, но не переносит сквозняков. Регулярный, но умеренный полив поддерживает его здоровье. Лучше всего размещать фикус на северо-восточном или северо-западном окне.

Хлорофитум известен не только способностью очищать воздух, но и приносить счастье и богатство. Это неприхотливое растение хорошо растет даже в тени. Умеренный полив и расположение на южном или западном окне способствуют его процветанию.

Бегония радует яркими цветами, символизируя радость и оптимизм. Она предпочитает светлые места без прямого солнца. Частый, но умеренный полив помогает избежать гниения корней.

Орхидея олицетворяет роскошь и красоту. Она требует особого ухода: мягкий свет, регулярный полив мягкой водой и отсутствие перегрева. Лучшее место для орхидеи — юго-восточные или юго-западные окна.

Эти растения не только украшают дом, но и создают благоприятную атмосферу для успеха и процветания.

Уточнения

Бога́тство — изобилие у человека или общества нематериальных и материальных ценностей (таких, как деньги, средства производства, недвижимость или личное имущество), превышающее жизненные потребности человека (достаток).

