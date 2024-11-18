Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Здоровье орхидей определяется состоянием корней и листьев. Чтобы растение радовало яркими цветами, важно позаботиться о зеленых, блестящих и упругих листьях. Именно их внешний вид позволяет понять, насколько хорошо развивается цветок.

Фото: flickr.com by GollyGforce, CC BY 2.0

Гнилые, сухие или заплесневелые корни, а также поврежденные листья являются сигналом о возможных проблемах. Такие корни следует удалить, чтобы избежать заболеваний и поддерживать жизнеспособность растения.

При увядании или изменении цвета листьев стоит пересмотреть уход. Листья не только важны для общего здоровья, но и играют ключевую роль в цветении. Простые рекомендации, такие как регулярная обработка раствором воды и лимонного сока, помогут поддерживать растение в отличном состоянии.

Лимон заслуживает особого внимания в уходе за орхидеями. Этот фрукт обладает антиоксидантными и дезинфицирующими свойствами, отпугивает вредителей и обогащает растение калием и витамином С, необходимыми для роста новых листьев.

Достаточно смешать 200 мл воды с 10 каплями лимонного сока и обрабатывать листья раз в неделю. Раствор не только укрепляет растение, но и обеспечивает защиту от болезней и насекомых.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

