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Почему спатифиллум не цветёт?

0:49
Садоводство

Иногда спатифиллум не цветёт. В статье приведены 5 причин почему так происходит.

Почему спатифиллум не цветёт?
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, CC BY-SA 3.0
  1. Растение ещё слишком молодое — цветок цветёт лишь посте того, как ему будет 1-3 года.
  2. Мало света — попробуйте переместить его туда, где больше света, но не под прямые солнечные лучи.
  3. Нехватка питания — попробуйте подкормить спатифиллум специализированным удобрением для цветущих растений, которое содержит высокую концентрацию фосфора и калия.
  4. Низкая температура — спатифиллумы лучше цветут при температуре выше 20 градусов.
  5. Неправильный полив — избыточный полив может вызывать гниение корней и препятствовать цветению. Но и недостаточный полив может спровоцировать проблемы.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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