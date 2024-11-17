Почему спатифиллум не цветёт?
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Иногда спатифиллум не цветёт. В статье приведены 5 причин почему так происходит.
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, CC BY-SA 3.0
- Растение ещё слишком молодое — цветок цветёт лишь посте того, как ему будет 1-3 года.
- Мало света — попробуйте переместить его туда, где больше света, но не под прямые солнечные лучи.
- Нехватка питания — попробуйте подкормить спатифиллум специализированным удобрением для цветущих растений, которое содержит высокую концентрацию фосфора и калия.
- Низкая температура — спатифиллумы лучше цветут при температуре выше 20 градусов.
- Неправильный полив — избыточный полив может вызывать гниение корней и препятствовать цветению. Но и недостаточный полив может спровоцировать проблемы.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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