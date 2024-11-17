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Осенняя подготовка: как сделать вашу почву более плодородной

3:04
Садоводство » Советы

С приходом ноября садоводы и огородники начинают подводить итоги урожайного сезона и готовить свой участок к зиме. Однако именно в этот период также есть возможность внести важные улучшения в почву, чтобы она стала более плодородной для следующего сезона. 

Осенняя подготовка: как сделать вашу почву более плодородной
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Органические удобрения

Одним из лучших способов обогатить почву является внесение органических удобрений, таких как перегной, компост или торф. Эти материалы насыщают землю питательными веществами, улучшают её структуру и повышают способность удерживать влагу.

Как вносить:

  • Перегной: Разбросайте перегной равномерным слоем по поверхности почвы (не менее 5 см) и аккуратно заделайте в верхний слой грунта.
  • Компост: Компоненты компоста можно добавлять в лунки при посадке растений или же рассыпать его по всему участку и закладывать в почву.

Минеральные удобрения

Ноябрь — идеальное время для внесения минеральных удобрений, которые помогут восстановить макро- и микроэлементы в почве.

Рекомендуемые удобрения:

  • Калийные и фосфорные: Эти элементы особенно важны для корневой системы растений и способствуют их активному росту. Внесение таких удобрений в конце осени позволяет им постепенно растворится в почве и быть доступными для растений весной.

Как вносить:

Смешайте удобрения с верхним слоем почвы, чтобы они равномерно распределялись по всему огороду.

Зелёные удобрения

Сидераты, такие как горчица, клевер или фацелия, могут стать отличным вариантом для улучшения плодородия почвы. Эти растения помогают предотвратить эрозию, насыщают землю азотом и способствуют разбопу почвы.

Как сажать:

  • Посейте сидераты в свободных участках вашего огорода в ноябре. Даже если они не успеют вырасти до морозов, их корни помогут сохранить структуру почвы.
  • Если сидераты успели вырасти, то можно их скошенные остатки заделать в почву.

Известь и известковые удобрения

Если ваша почва кислая, то в ноябре также имеет смысл внести известь. Это улучшит её структуру, сделает более рыхлой и нейтрализует кислотность, что положительно скажется на растениях в следующем сезоне.

Как вносить:

  • Известь равномерно распределите по поверхности почвы и заделайте в верхний слой почвы. Рекомендуемая доза зависит от уровня кислотности, поэтому перед внесением лучше провести тест.

Ноябрь — это не только время для уборки и подготовки к зиме, но и отличный момент для работы с почвой. Внесение органических и минеральных удобрений, использование сидератов и извести позволит улучшить структуру земли и повысить её плодородие на весь следующий сезон. Заботьтесь о своей почве сейчас, и она обязательно отблагодарит вас богатым урожаем в будущем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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