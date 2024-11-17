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Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: 3 полезных совета для дачников

2:40
Садоводство » Советы

На первый взгляд, втулки от туалетной бумаги могут показаться обычным мусором, который стоит просто выбросить. Однако, опытные дачники и садоводы знают, что это простой и недорогой материал, который может иметь множество полезных применений. 

Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: 3 полезных совета для дачников
Фото: commons.wikimedia. org by Maite Antolínez Méndez, CC BY-SA 4.0

Идеальные контейнеры для семян

Втулки от туалетной бумаги отлично подходят для подготовки и хранения семян. Их можно использовать как мини-поддоны для рассады. Просто заполните втулки плодородной почвой, посейте семена и полейте. Когда ваши всходы подрастут, их можно легко пересадить в открытый грунт, не повреждая корни, поскольку втулка из картона разлагается в земле. Кроме того, такой подход помогает организовать пространство на подоконнике и минимизирует использование пластика.

Экономущие заготовки для компоста

Еще одна причина сохранить втулки — это их участие в процессе компостирования. Втулки от туалетной бумаги, будучи изготовленными из картона, являются отличным источником углерода для компостной кучи. Они разлагаются, увеличивая пористость и обеспечивая доступ воздуха к другим материалам. Просто рвите или нарезайте втулки на мелкие кусочки и добавляйте их в компост. Это не только помогает сократить количество отходов, но и улучшает качество вашей компостной смеси.

Полезные инструменты в огороде

Дачники часто используют втулки как инструменты для различных задач в огороде и саду. Например, их можно применять для создания направляющих для вьющихся растений. Просто воткните втулку в землю и обвяжите стебли растения вокруг нее. Это поможет сохранить растения в вертикальном положении и защитить их от повреждений. Кроме того, втулки могут служить защитой для молоденьких растений от холодного воздуха или ветра — достаточно просто обрезать втулку на две части и установить вокруг растущих всходов.

Втулки от туалетной бумаги — это не просто отходы, а многофункциональный материал, который дачники могут использовать снова и снова. Они подходят для рассады, улучшают компост и служат полезными инструментами в саду. Вместо того чтобы выбрасывать их, умные дачники находят креативные способы использования этих простых предметов, что не только помогает экономить средства, но и способствует более экологически безопасному ведению хозяйства. Так что в следующий раз не спешите выбрасывать втулки — возможно, они окажутся полезными в вашем саду!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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