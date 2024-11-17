Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта российская авиакомпания перестала навязывать своим пассажирам платные услуги при бронировании авиабилетов
Учёные открыли безопасное средство для отбеливания зубов
Белок с вашего огорода: топ растений для полноценного рациона
Фургон SF1 от Sollers составит конкуренцию Lada Largus
Острые маринованные огурцы с луком — попробуйте этой зимой
Как выбрать идеальный красный для новогодней вечеринки
Гости от такого шарахаются: ошибки в интерьере, которые делают дом грязным
Twitch поплатился за утечку данных более 35 тысяч человек в Турции
Боксёр Дрозд раскритиковал бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Секреты долговечности: как правильно ухаживать за деревянной мебелью зимой

3:40
Садоводство » Советы

Садовая мебель — это не только элемент комфорта на даче или в саду, но и важная часть ландшафтного дизайна. Деревянная мебель особенно подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий, и для того чтобы продлить её срок службы, необходима правильная подготовка к холодному сезону. 

Секреты долговечности: как правильно ухаживать за деревянной мебелью зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Tolleya, CC BY-SA 3.0

Уборка и очистка

Удаление загрязнений

Перед хранением деревянной мебели необходимо тщательно очистить ее от грязи, пыли и остатков пищи. Используйте мягкую щетку или губку и теплую мыльную воду. Откройте все движущиеся части (если такие есть), чтобы убедиться, что они также очищены.

Обработка антисептиками

После очистки рекомендуется обработать мебель специальными антисептиками, которые защищают дерево от грибков и насекомых. Выбирайте средства, ориентируясь на тип древесины. Антисептики проникают в структуру дерева и обеспечивают защиту на длительный срок.

Ремонт и восстановление

Осмотр на наличие повреждений

Тщательно осмотрите мебель на предмет трещин, сколов или других повреждений. При необходимости отремонтируйте их — заполните трещины специальными составами и отшлифуйте поврежденные участки.

Затирка и шлифовка

Если на мебели есть шершавая поверхность или потертости, используйте наждачную бумагу для шлифовки. Это поможет вернуть мебели первоначальный вид. После шлифовки проведите очистку от пыли.

Защита от влаги

Применение водоотталкивающих средств

Для сохранения структуры древесины и предотвращения гниения рекомендуется применять водоотталкивающие составы. Такие средства образуют защитную пленку на поверхности, которая отталкивает воду и препятствует ее впитыванию.

Нанесение масла или лака

После обработки антисептиком можно нанести защитное масло или лак. Это не только улучшит внешний вид мебели, но и даст дополнительную защиту от влаги и ультрафиолета. Подбирайте средства, подходящие для наружного использования.

Правильное хранение

Убирайте в теплое помещение

Если позволяет пространство, лучше всего хранить садовую мебель в закрытом помещении, например, в гараже или подвале. Это обеспечит защиту от резких перепадов температуры и воздействия снега и дождя.

Накрытие мебелью

Если хранение в помещении невозможно, важно накрыть мебель специальными чехлами или водоотталкивающими пленками. Не используйте обычные тенты, которые могут удерживать влагу и образовывать конденсат.

Подъем с земли

Чтобы предотвратить контакт с влагой из почвы, желательно поднимать мебель на небольшие подставки или палеты. Это также поможет избежать гниения ножек и других нижних частей.

Регулярный осмотр

На протяжении зимы периодически проверяйте состояние хранившейся мебели. Это поможет выявить и устранить возможные проблемы, такие как образование плесени или повреждение от грызунов.

Подготовка садовой мебели к холодному сезону — это важный этап, который помогает продлить срок службы деревянных изделий и сохранить их внешний вид. Регулярный уход, правильная очистка, защита от влаги и условия хранения играют ключевую роль в обеспечении долговечности вашей мебели. Следуя этой инструкции, вы сможете наслаждаться комфортом своих садовых уголков на протяжении многих лет!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса
Домашние животные
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса Аудио 
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Авто
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Польза кошек для здоровья человека
Польза кошек для здоровья человека
Последние материалы
Новый двигатель поможет долететь из Сан-Франциско в Токио без посадок
Он был сорвиголова в кадре, без него трюки с авто меркли
Как приготовить сочный шницель с болгарским перцем за 30 минут
Доказана польза яиц для когнитивных способностей человека
Доллар укрепляется, туристам приходится платить больше за туры
Нежнейший картофельный суп-пюре с чесноком и сливками просто идеален с гренками
Эффективные методы омоложения смородины для пушистых и здоровых кустов
Россия нашла способ спасти мировую экономику
В России создадут суперкомпьютер для исследований в энергетике
Как преобразить старый подоконник в стильный элемент интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.