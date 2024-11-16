Крапива: секрет молодости и здоровья в вашем саду

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крапива — это универсальное растение, которое ценится как в медицине, так и в кулинарии благодаря своим многочисленным полезным свойствам.

Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, CC BY-SA 4.0

Общие сведения

Крапива, известная как жалива, жгучка или стрекава, растёт почти на всей территории бывшего СССР. Её можно встретить на лесных опушках, вдоль дорог, в садах и на пустырях. Растение цветёт с июня по август.

Для использования собирают листья в летние месяцы, а корни — поздней осенью.

Основные виды

Крапива двудомная (Urtica dioica): многолетнее растение с прямыми стеблями и жгучими волосками.

многолетнее растение с прямыми стеблями и жгучими волосками. Крапива жгучая (Urtica urens): однолетнее растение с более короткими соцветиями.

Состав и свойства

Крапива богата витаминами (C, K, B), каротиноидами, минералами, хлорофиллом и дубильными веществами. Листья содержат вещества, полезные для крови, пищеварения и общего укрепления организма.

Полезные свойства:

Кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие.

Мочегонное, противовоспалительное, отхаркивающее.

Стимулирует пищеварение и повышает уровень гемоглобина.

Снижает уровень сахара в крови.

Укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

Применение

В медицине:

Настои и отвары используют для лечения заболеваний печени, почек, ревматизма, простудных и кожных заболеваний.

Водный настой: помогает при геморрое, кровотечениях, хронических запорах.

Экстракты крапивы: применяют для регулирования менструации и укрепления иммунитета.

Наружное применение:

Отвары и порошки из крапивы способствуют заживлению ран.

Втирание настоя укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

В кулинарии:

Молодые побеги используют для приготовления супов и салатов.

На Кавказе из крапивы готовят блюда с добавлением грецких орехов и пряностей.

Для животных:

Крапива улучшает качество молока у коров, повышает яйценоскость у кур и стимулирует рост молодняка.

Рецепты

Настой для укрепления волос:

1 ст. ложка сухих листьев, 1 стакан кипятка, настоять час.

Использовать для ополаскивания головы после мытья.

Настой для внутреннего применения:

1 ст. ложка сухих листьев, 1 стакан кипятка, настоять час.

Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

