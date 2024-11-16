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Крапива: секрет молодости и здоровья в вашем саду

2:43
Садоводство

Крапива — это универсальное растение, которое ценится как в медицине, так и в кулинарии благодаря своим многочисленным полезным свойствам.

Крапива: секрет молодости и здоровья в вашем саду
Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, CC BY-SA 4.0

Общие сведения

Крапива, известная как жалива, жгучка или стрекава, растёт почти на всей территории бывшего СССР. Её можно встретить на лесных опушках, вдоль дорог, в садах и на пустырях. Растение цветёт с июня по август.
Для использования собирают листья в летние месяцы, а корни — поздней осенью.

Основные виды

  • Крапива двудомная (Urtica dioica): многолетнее растение с прямыми стеблями и жгучими волосками.
  • Крапива жгучая (Urtica urens): однолетнее растение с более короткими соцветиями.

Состав и свойства

Крапива богата витаминами (C, K, B), каротиноидами, минералами, хлорофиллом и дубильными веществами. Листья содержат вещества, полезные для крови, пищеварения и общего укрепления организма.

Полезные свойства:

  • Кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие.
  • Мочегонное, противовоспалительное, отхаркивающее.
  • Стимулирует пищеварение и повышает уровень гемоглобина.
  • Снижает уровень сахара в крови.
  • Укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

    Применение

В медицине:

  • Настои и отвары используют для лечения заболеваний печени, почек, ревматизма, простудных и кожных заболеваний.
  • Водный настой: помогает при геморрое, кровотечениях, хронических запорах.
  • Экстракты крапивы: применяют для регулирования менструации и укрепления иммунитета.

Наружное применение:

  • Отвары и порошки из крапивы способствуют заживлению ран.
  • Втирание настоя укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

В кулинарии:

  • Молодые побеги используют для приготовления супов и салатов.
  • На Кавказе из крапивы готовят блюда с добавлением грецких орехов и пряностей.

Для животных:

Крапива улучшает качество молока у коров, повышает яйценоскость у кур и стимулирует рост молодняка.

Рецепты

Настой для укрепления волос:

1 ст. ложка сухих листьев, 1 стакан кипятка, настоять час.
Использовать для ополаскивания головы после мытья.

Настой для внутреннего применения:

1 ст. ложка сухих листьев, 1 стакан кипятка, настоять час.
Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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