Крапива: секрет молодости и здоровья в вашем саду

Крапива — это универсальное растение, которое ценится как в медицине, так и в кулинарии благодаря своим многочисленным полезным свойствам.
Крапива, известная как жалива, жгучка или стрекава, растёт почти на всей территории бывшего СССР. Её можно встретить на лесных опушках, вдоль дорог, в садах и на пустырях. Растение цветёт с июня по август.
Для использования собирают листья в летние месяцы, а корни — поздней осенью.
Крапива богата витаминами (C, K, B), каротиноидами, минералами, хлорофиллом и дубильными веществами. Листья содержат вещества, полезные для крови, пищеварения и общего укрепления организма.
Полезные свойства:
В медицине:
Наружное применение:
В кулинарии:
Для животных:
Крапива улучшает качество молока у коров, повышает яйценоскость у кур и стимулирует рост молодняка.
Настой для укрепления волос:
1 ст. ложка сухих листьев, 1 стакан кипятка, настоять час.
Использовать для ополаскивания головы после мытья.
Настой для внутреннего применения:
1 ст. ложка сухих листьев, 1 стакан кипятка, настоять час.
Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды.
Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!