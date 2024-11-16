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Как вырастить топинамбур на своём участке: советы и хитрости

2:31
Садоводство

Топинамбур, или земляная груша, — многолетнее растение, широко известное благодаря своим питательным и полезным свойствам. Родом из Северной Америки, оно было возделано индейцами задолго до появления картофеля. В Европе топинамбур начали выращивать в XVII веке, а в России он появился в XVIII веке. Сегодня это растение популярно не только как овощная культура, но и как корм для скота.

Как вырастить топинамбур на своём участке: советы и хитрости
Фото: creativecommons.org by AnRo0002 is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Полезные свойства и использование

Топинамбур применяется в различных сферах:

В кулинарии: клубни богаты инулином, что делает их полезными для диабетиков. Из них получают фруктозу — натуральный подсластитель. Также клубни содержат железо в три раза больше, чем картофель.

В сельском хозяйстве: надземную часть растения используют как силос для скота, а клубни — как питательный корм.

В медицине: растение помогает улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и снизить уровень сахара в крови.

Особенности выращивания

Условия и уход: топинамбур неприхотлив, но плохо растёт на тяжёлых, переувлажнённых почвах. Осенью землю для посадки удобряют навозом, а весной добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Посадка: сажают клубни ранней весной или осенью. Весной их можно делить, а осенью высаживают целиком. На участках, где водятся кроты или мыши, посадку лучше проводить весной.

Уборка урожая: клубни выкапывают осенью или оставляют в почве до весны, так как весной урожай бывает выше. Хранить клубни лучше в погребах при температуре 1-2 °C, пересыпая их песком.

Преимущества топинамбура

Холодостойкость: клубни переносят зиму в почве и весной начинают расти.
Высокая урожайность: растение даёт богатый урожай зелёной массы и клубней, которые используются в пищу и на корм.

Устойчивость к болезням: топинамбур редко поражается вредителями, что делает его выгодной культурой для выращивания.

Кулинарные рецепты

Печёный топинамбур: клубни запекаются в кожуре 40-50 минут. Подают с маслом, солью и перцем.

Топинамбур с сухарями: отваренные клубни поливают растительным маслом и посыпают толчёными сухарями.

Уточнения

Топинамбу́р или Топина́мбур, или Подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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