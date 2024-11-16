Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Денежное дерево, или толстянка, давно завоевало популярность среди любителей комнатных растений. Оно не только радует глаз своей пышной зеленью, но и ассоциируется с удачей и благополучием в доме. Однако, чтобы растение хорошо росло и оставалось здоровым, за ним нужно правильно ухаживать.

Фото: commons.wikimedia.org by niol, CC BY-SA 3.0

Основные правила ухода за денежным деревом

1. Освещение и температурный режим

Освещение: Толстянка предпочитает яркий, но рассеянный свет. Лучше всего она чувствует себя на восточных или западных подоконниках. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, поэтому летом обеспечьте защиту от солнца. Зимой желательно использовать дополнительное освещение.

Температура: Летом растение комфортно себя чувствует при 20-25 °C, а зимой температура не должна опускаться ниже 10-15 °C. Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры.

2. Полив и влажность

Полив: Как суккулент, толстянка не нуждается в частом поливе. Летом поливайте растение раз в неделю, зимой — раз в две недели. Используйте мягкую, отстоянную воду комнатной температуры.

Влажность: Денежное дерево спокойно переносит сухой воздух, но в жаркие дни можно слегка опрыскивать листья для освежения. Избегайте застоя воды в поддоне, чтобы предотвратить гниение корней.

3. Подбор грунта и подкормка

Грунт: Подходит лёгкая, дренированная почва, которая не задерживает влагу. Используйте грунт для кактусов и суккулентов, добавив песок или вермикулит.

Подкормка: Подкармливайте растение весной и летом, используя удобрения для суккулентов. Вносите подкормку раз в месяц, чтобы избежать перенасыщения почвы.

4. Формирование кроны и обрезка

Чтобы дерево оставалось компактным и симметричным, удаляйте старые и слабые ветви весной. Это стимулирует рост новых побегов.

Прищипывайте верхушки, чтобы растение не вытягивалось вверх и формировало густую крону.

5. Пересадка и размножение

Пересадка: Молодые растения пересаживают раз в год, взрослые — раз в 2-3 года. Каждый новый горшок должен быть немного больше предыдущего, а почва — свежей.

Размножение: Толстянка легко размножается черенками или листьями. Черенки можно укоренять в воде или сразу в грунте при поддержании оптимальной влажности.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

