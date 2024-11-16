Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальный красный для новогодней вечеринки
Гости от такого шарахаются: ошибки в интерьере, которые делают дом грязным
Twitch поплатился за утечку данных более 35 тысяч человек в Турции
Секреты долговечности: как правильно ухаживать за деревянной мебелью зимой
Боксёр Дрозд раскритиковал бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Топ пород кошек, подходящих семьям с детьми
Посттравматический стресс от неудачного брака лишил Анджелину Джоли способности любить
Тушёная фасоль с томатом и морковью — простейшее блюдо, для которого подойдёт любой вид фасоли
Роботизированные руки продлят жизнь спутников в космосе

Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу

2:41
Садоводство

Денежное дерево, или толстянка, давно завоевало популярность среди любителей комнатных растений. Оно не только радует глаз своей пышной зеленью, но и ассоциируется с удачей и благополучием в доме. Однако, чтобы растение хорошо росло и оставалось здоровым, за ним нужно правильно ухаживать.

Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Фото: commons.wikimedia.org by niol, CC BY-SA 3.0

Основные правила ухода за денежным деревом

1. Освещение и температурный режим

Освещение: Толстянка предпочитает яркий, но рассеянный свет. Лучше всего она чувствует себя на восточных или западных подоконниках. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, поэтому летом обеспечьте защиту от солнца. Зимой желательно использовать дополнительное освещение.

Температура: Летом растение комфортно себя чувствует при 20-25 °C, а зимой температура не должна опускаться ниже 10-15 °C. Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры.

2. Полив и влажность

Полив: Как суккулент, толстянка не нуждается в частом поливе. Летом поливайте растение раз в неделю, зимой — раз в две недели. Используйте мягкую, отстоянную воду комнатной температуры.

Влажность: Денежное дерево спокойно переносит сухой воздух, но в жаркие дни можно слегка опрыскивать листья для освежения. Избегайте застоя воды в поддоне, чтобы предотвратить гниение корней.

3. Подбор грунта и подкормка

Грунт: Подходит лёгкая, дренированная почва, которая не задерживает влагу. Используйте грунт для кактусов и суккулентов, добавив песок или вермикулит.

Подкормка: Подкармливайте растение весной и летом, используя удобрения для суккулентов. Вносите подкормку раз в месяц, чтобы избежать перенасыщения почвы.

4. Формирование кроны и обрезка

Чтобы дерево оставалось компактным и симметричным, удаляйте старые и слабые ветви весной. Это стимулирует рост новых побегов.
Прищипывайте верхушки, чтобы растение не вытягивалось вверх и формировало густую крону.

5. Пересадка и размножение

Пересадка: Молодые растения пересаживают раз в год, взрослые — раз в 2-3 года. Каждый новый горшок должен быть немного больше предыдущего, а почва — свежей.

Размножение: Толстянка легко размножается черенками или листьями. Черенки можно укоренять в воде или сразу в грунте при поддержании оптимальной влажности.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как появилась Вселенная и что было до неё
Наука и техника
Как появилась Вселенная и что было до неё Аудио 
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса
Домашние животные
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса Аудио 
Автовладельцы начали массово избавляться от ветровиков на стёклах
Авто
Автовладельцы начали массово избавляться от ветровиков на стёклах Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Польза кошек для здоровья человека
Польза кошек для здоровья человека
Последние материалы
Новый двигатель поможет долететь из Сан-Франциско в Токио без посадок
Он был сорвиголова в кадре, без него трюки с авто меркли
Как приготовить сочный шницель с болгарским перцем за 30 минут
Доказана польза яиц для когнитивных способностей человека
Доллар укрепляется, туристам приходится платить больше за туры
Нежнейший картофельный суп-пюре с чесноком и сливками просто идеален с гренками
Эффективные методы омоложения смородины для пушистых и здоровых кустов
Россия нашла способ спасти мировую экономику
В России создадут суперкомпьютер для исследований в энергетике
Как преобразить старый подоконник в стильный элемент интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.