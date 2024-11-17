Как спасти гортензию от мороза: проверенные методы укрытия

Осенняя посадка гортензии — отличное решение для вашего загородного участка. Она не только украсит ваш сад пышным цветением в следующем сезоне, но и снижает риск поражения вредителями. Однако, чтобы растение благополучно перенесло зиму, важно позаботиться о его укрытии.
Мульчирование центра куста
В первой половине ноября заполните центр куста сухим сфагнумом на высоту около 30 см. Это создаст теплоизоляцию и защитит корневую систему от замерзания. В качестве альтернативы можно использовать другие мульчирующие материалы, такие как опилки, солому или измельчённую кору деревьев.
Мульчирование приствольных кругов
Выбранный мульчирующий материал распределите и по приствольным кругам, чтобы обеспечить дополнительную защиту почвы от мороза.
Укрытие гортензии
Заключительный этап — обвязывание куста шпагатом и укрытие лапником или нетканым полотном, таким как спанбонд. Это убережёт растение от сильных ветров и резких перепадов температуры.
Не забудьте в начале следующего сезона заменить зимнюю мульчу свежей. Старый материал может стать источником болезней и нанести растению значительный вред.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!