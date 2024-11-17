Как спасти гортензию от мороза: проверенные методы укрытия

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка гортензии — отличное решение для вашего загородного участка. Она не только украсит ваш сад пышным цветением в следующем сезоне, но и снижает риск поражения вредителями. Однако, чтобы растение благополучно перенесло зиму, важно позаботиться о его укрытии.

Фото: creativecommons.org by Gaetano Cessati is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Что нужно сделать с гортензией в ноябре

Мульчирование центра куста

В первой половине ноября заполните центр куста сухим сфагнумом на высоту около 30 см. Это создаст теплоизоляцию и защитит корневую систему от замерзания. В качестве альтернативы можно использовать другие мульчирующие материалы, такие как опилки, солому или измельчённую кору деревьев.

Мульчирование приствольных кругов

Выбранный мульчирующий материал распределите и по приствольным кругам, чтобы обеспечить дополнительную защиту почвы от мороза.

Укрытие гортензии

Заключительный этап — обвязывание куста шпагатом и укрытие лапником или нетканым полотном, таким как спанбонд. Это убережёт растение от сильных ветров и резких перепадов температуры.

Весенние работы

Не забудьте в начале следующего сезона заменить зимнюю мульчу свежей. Старый материал может стать источником болезней и нанести растению значительный вред.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

