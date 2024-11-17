Бархатцы осенью: как превратить ваш участок в цветущий оазис

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы — это универсальное растение, которое многие дачники выбирают для посадки в заключительный месяц осени. Это решение приносит не только эстетическое удовольствие, но и практическую пользу. Почему бархатцы заслуживают особого внимания? Рассмотрим основные причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladmartinez, CC BY-SA 3.0

Преимущества посадки бархатцев

Украшение участка

Осенняя посадка бархатцев обеспечит яркий и красочный цветник уже в начале следующего лета. Это растение не только отличается своей декоративностью, но и способно оживить любую клумбу.

Улучшение состояния почвы

Бархатцы — это отличный сидерат. Они делают почву более рыхлой и плодородной, улучшая её структуру и качество.

Защита от вредителей

Это растение эффективно отпугивает тлю, колорадского жука и других вредителей, создавая естественный барьер для защиты культурных растений.

Мульчирование и компост

Бархатцы можно использовать как мульчирующий материал, защищающий почву от пересыхания. А добавление их в компостный ящик улучшит качество органического удобрения.

Посадив бархатцы на своём участке, вы получите не только красивый цветник, но и здоровую, плодородную почву, а также надёжную защиту от вредителей.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

