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Главные работы на даче перед зимой — что нельзя забыть

1:52
Садоводство

Календарная зима уже близка, а это значит, что садоводам нужно завершить подготовку участков к холодам. Однако даже самые ответственные из них могут забыть об одной важной процедуре — уборке лишнего с территории.

Главные работы на даче перед зимой — что нельзя забыть
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shkiparev_house_1.JPG by Ivan Marchuk

Что нужно убрать с участка до зимы

Опавшие листья

Многие считают, что листья можно оставить как природный мульчирующий материал для защиты корней от холода. Однако это не всегда безопасно. Листья могут быть заражены болезнями или стать убежищем для вредителей. Лучше убрать их до конца ноября, чтобы не рисковать здоровьем растений.

Срезанные ветки

Если на ветвях садовых культур есть признаки болезней или повреждения, их нужно обязательно убрать. Такие ветки нельзя оставлять на участке, так как они могут стать источником инфекции.

Ботва овощей

Листья от овощных культур также необходимо удалить. Они, как и опавшие листья, могут привлекать слизней и других вредителей.

Сорняки

Прополоть грядки в конце осени — обязательная процедура. Если этого не сделать, весной сорняки снова разрастутся, конкурируя с культурными растениями за питательные вещества.

Падалица

Упавшие плоды яблонь и груш нельзя оставлять на земле. Они привлекают вредителей и могут стать источником болезней, опасных для сада.

Зачем важна уборка

Удаление растительных остатков, таких как листья, сорняки, ботва и падалица, помогает:

  • Избежать распространения болезней.
  • Уменьшить количество зимующих вредителей.
  • Подготовить почву к весенним посадкам.
  • Обеспечить чистоту и порядок на участке.

Позаботьтесь об уборке участка сейчас, чтобы весной встретить садовый сезон без лишних проблем!

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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