Почему сохнут бутоны орхидеи, узнайте главные ошибки

Орхидеи — изысканные растения, чья красота радует глаз, но иногда они начинают вянуть, почки сохнут, а цветение прерывается. Что же может быть причиной этого?
Заболевания и вредители
Избыток влаги при поливе или опрыскивании может привести к грибковым инфекциям и болезням. С другой стороны, недостаток влаги вызывает появление серебристого налета на корнях, а листья и бутоны начинают вянуть.
Перемещение растения
В период формирования бутонов орхидея особенно чувствительна. Перестановка, смена субстрата или даже изменение места могут стать стрессом для растения и привести к потере цветов.
Выделение этилена
Если рядом с орхидеей находится корзина с фруктами, то выделяемый этилен может ускорить увядание бутонов.
Недостаток солнечного света
Орхидеям необходимо яркое, но рассеянное освещение. Тенистое место приводит к тому, что бутоны не раскрываются и засыхают.
Сквозняки и сухой воздух
Эти тропические растения предпочитают тёплый, влажный климат. Сухой воздух, близость к отопительным приборам или холодные сквозняки могут нанести орхидее серьёзный вред.
Правильный уход за орхидеей поможет вернуть её к жизни и добиться пышного цветения.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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