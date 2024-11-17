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Почему сохнут бутоны орхидеи, узнайте главные ошибки

1:53
Садоводство

Орхидеи — изысканные растения, чья красота радует глаз, но иногда они начинают вянуть, почки сохнут, а цветение прерывается. Что же может быть причиной этого?

Почему сохнут бутоны орхидеи, узнайте главные ошибки
Фото: flickr.com by GollyGforce, CC BY 2.0

Основные причины увядания орхидей

Заболевания и вредители

Избыток влаги при поливе или опрыскивании может привести к грибковым инфекциям и болезням. С другой стороны, недостаток влаги вызывает появление серебристого налета на корнях, а листья и бутоны начинают вянуть.

Перемещение растения

В период формирования бутонов орхидея особенно чувствительна. Перестановка, смена субстрата или даже изменение места могут стать стрессом для растения и привести к потере цветов.

Выделение этилена

Если рядом с орхидеей находится корзина с фруктами, то выделяемый этилен может ускорить увядание бутонов.

Недостаток солнечного света

Орхидеям необходимо яркое, но рассеянное освещение. Тенистое место приводит к тому, что бутоны не раскрываются и засыхают.

Сквозняки и сухой воздух

Эти тропические растения предпочитают тёплый, влажный климат. Сухой воздух, близость к отопительным приборам или холодные сквозняки могут нанести орхидее серьёзный вред.

Как спасти орхидею

  • Следите за влажностью почвы: не заливайте, но и не допускайте пересыхания корней.
  • Обеспечьте орхидее стабильное место, защищённое от прямых сквозняков и с достаточным освещением.
  • Уберите фрукты и другие источники этилена подальше от растения.
  • Поддерживайте оптимальный уровень влажности воздуха, используя увлажнитель или поддон с водой.

Правильный уход за орхидеей поможет вернуть её к жизни и добиться пышного цветения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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