Как использовать древесную золу для повышения урожая

Древесная зола — это одно из наиболее универсальных и эффективных удобрений, широко используемых в садоводстве. Она содержит практически все необходимые растениям элементы, кроме азота, и особенно богата калием и фосфором. При правильном использовании зола способна значительно повысить урожайность, улучшить качество почвы и помочь в борьбе с вредителями.
Зола содержит в легкодоступной форме калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк и ряд микроэлементов. Она не содержит хлора, что делает её идеальным удобрением для культур, чувствительных к этому элементу: картофеля, земляники, малины, винограда и многих овощей. Действие золы в почве продолжается до 4 лет, улучшая её структуру и снижая кислотность, что создаёт благоприятные условия для развития полезной микрофлоры.
Подкормка растений:
Защита от вредителей и болезней:
Опрыскивание отваром (300 г золы на 10 л воды с добавлением мыла) защищает растения от серой гнили, мучнистой росы, вишнёвого пилильщика и других вредителей.
Обсыпка золой от слизней: рассыпьте сухую золу вокруг растений.
Для улучшения почвы:
Вносите золу на песчаных почвах весной, а на глинистых — осенью.
На кислых почвах для нейтрализации кислотности используйте до 0,7 кг торфяной золы на 1 м².
В компостах:
Добавление золы ускоряет разложение органики и улучшает её питательную ценность.
Травянистые растения (подсолнечник, гречиха): самая богатая калием (до 36%).
Лиственные деревья: содержат больше калия, чем хвойные.
Торфяная зола: богата кальцием, но бедна калием и фосфором.
Золу следует хранить в сухом месте, так как влага вымывает калий и микроэлементы, снижая её ценность. Избегайте смешивания золы с навозом, аммиачными удобрениями или суперфосфатом — это снижает доступность питательных веществ.
Древесная зола — это не только удобрение, но и средство борьбы с болезнями и вредителями. При разумном использовании она станет незаменимым помощником в саду.
Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!