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Как использовать древесную золу для повышения урожая

2:55
Садоводство

Древесная зола — это одно из наиболее универсальных и эффективных удобрений, широко используемых в садоводстве. Она содержит практически все необходимые растениям элементы, кроме азота, и особенно богата калием и фосфором. При правильном использовании зола способна значительно повысить урожайность, улучшить качество почвы и помочь в борьбе с вредителями.

Как использовать древесную золу для повышения урожая
Фото: commons.wikimedia.org by LllKSTlll, PDM

Польза древесной золы

Зола содержит в легкодоступной форме калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк и ряд микроэлементов. Она не содержит хлора, что делает её идеальным удобрением для культур, чувствительных к этому элементу: картофеля, земляники, малины, винограда и многих овощей. Действие золы в почве продолжается до 4 лет, улучшая её структуру и снижая кислотность, что создаёт благоприятные условия для развития полезной микрофлоры.

Применение золы

Подкормка растений:

  • Овощные культуры: 100-150 г на 1 м².
  • Картофель: 60-100 г на 1 м².
  • Плодовые деревья: 100-150 г на 1 м² в приствольные круги.
  • Для жидкой подкормки: 100-150 г золы на 10 л воды.

Защита от вредителей и болезней:

Опрыскивание отваром (300 г золы на 10 л воды с добавлением мыла) защищает растения от серой гнили, мучнистой росы, вишнёвого пилильщика и других вредителей.

Обсыпка золой от слизней: рассыпьте сухую золу вокруг растений.

Для улучшения почвы:

Вносите золу на песчаных почвах весной, а на глинистых — осенью.

На кислых почвах для нейтрализации кислотности используйте до 0,7 кг торфяной золы на 1 м².

В компостах:

Добавление золы ускоряет разложение органики и улучшает её питательную ценность.

Какая зола полезнее

Травянистые растения (подсолнечник, гречиха): самая богатая калием (до 36%).

Лиственные деревья: содержат больше калия, чем хвойные.

Торфяная зола: богата кальцием, но бедна калием и фосфором.

Хранение золы

Золу следует хранить в сухом месте, так как влага вымывает калий и микроэлементы, снижая её ценность. Избегайте смешивания золы с навозом, аммиачными удобрениями или суперфосфатом — это снижает доступность питательных веществ.

Древесная зола — это не только удобрение, но и средство борьбы с болезнями и вредителями. При разумном использовании она станет незаменимым помощником в саду.

Уточнения

Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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