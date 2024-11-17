Всё о мозаичных болезнях: причины, симптомы и меры борьбы

Мозаичные болезни растений — это группа вирусных заболеваний, которые проявляются в виде пёстрой окраски листьев и плодов, а также изменениями формы листьев и угнетённым ростом растений. Такие болезни поражают множество культур, включая овощные, плодовые, декоративные и кустарниковые растения.
Мозаика может проявляться на листьях в виде пятен и полосок различной формы и интенсивности, часто зелёного, жёлтого или белого оттенка. При прогрессировании пятна сливаются, вызывая осветление или пожелтение всего листа. Растения отстают в росте, выглядят угнетёнными, а их листья уменьшаются в размере.
Вирус передаётся несколькими путями:
Механический контакт: через раны на растении, сок, заражённые инструменты или соприкосновение больных и здоровых растений.
Семена и растительные остатки: вирус сохраняется в семенах, кожуре и растительных остатках.
Насекомые: переносчиками выступают тли, клещи, трипсы, а также нематоды.
Обыкновенная мозаика
Поражает паслёновые, тыквенные и зонтичные культуры. Признаки: желто-зелёные пятна на листьях, морщинистость, угнетённый рост, пятнистость плодов. Зимует в корнях сорняков.
Зелёная крапчатая мозаика
Распространена в теплицах. Симптомы схожи с обыкновенной мозаикой, но вирус сохраняется в семенах и передаётся через контакт.
Белая мозаика
Возникает исключительно в тепличных условиях. Листья покрываются белыми и жёлтыми пятнами, не деформируются, но плоды приобретают белые и жёлтые полосы. Вирус передаётся контактно, но не распространяется через насекомых.
При заражении мозаикой рекомендуется вырезать поражённые участки, а при сильном заражении — уничтожить всё растение. Горшки, в которых выращивались заражённые растения, и инвентарь нужно тщательно дезинфицировать.
Болезни растений - процессы, которые протекают в растении под влиянием разных причин: возбудителей болезней, неблагоприятных условий среды и пр.
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