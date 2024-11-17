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Роскошные астры сорта Беатриче: преимущества подзимнего посева

1:07
Садоводство

Подзимний посев астр имеет множество преимуществ, в том числе закалку холодами, укрепляющую иммунитет.

Роскошные астры сорта Беатриче: преимущества подзимнего посева
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, CC BY-SA 3.0

— Крепкий иммунитет:

Семена проходят естественную стратификацию в земле, что делает их более устойчивыми к болезням и вредителям.

— Раннее цветение:

Благодаря подзимней посадке астры зацветают раньше обычного.

— Экономия времени:

Весной у вас будет больше свободного времени для других садовых дел. Кроме того, вы можете сэкономить время даже на самой процедуре посадки, так как вам не нужно тратить время на подготовку семян. Обрабатывать их нельзя, чтобы не спровоцировать преждевременное прорастание.

Оптимальные сроки посадки астр под зиму зависят от температуры и погодных условий. Сеять можно только после того, как температура воздуха будет стабильно держаться ниже 5 градусов тепла (но не ниже 0). При этом земля на грядке должна быть немного мерзлой.

Важно следить за прогнозом погоды, чтобы не высадить культуру перед возвратными потеплениями.

Уточнения

Калли́стефус (лат. Callistephus) — монотипный род цветковых растений семейства Астровые, или Сложноцветные.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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