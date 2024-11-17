Выращивание смородины: советы, которые обеспечат богатый урожай

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красная и белая смородина, родиной которых являются Европа и Сибирь, давно стали привычными жителями наших садов. Эти ягоды не только вкусны, но и чрезвычайно полезны. Их целебные свойства известны с древности, а богатый витаминный состав делает смородину незаменимой для поддержания здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 3.0

Целебные свойства и польза

Красная смородина помогает выводить из организма соли тяжёлых металлов, таких как свинец и ртуть. Полкилограмма этих ягод содержат витамина C не меньше, чем три крупных лимона. Белая смородина — близкий родственник красной, с аналогичными полезными свойствами, отличается лишь вкусом и цветом. Оба вида содержат витамины C, A, группы B, а также микроэлементы и пектины. Эти ягоды полезны детям, пожилым людям и спортсменам, поддерживая иммунитет и придавая силы.

Выращивание и уход

Смородина — растение неприхотливое. Её можно выращивать на лёгких суглинистых и супесчаных почвах, однако она не переносит заболоченные участки. Для высокой урожайности лучше выбирать солнечные места и обеспечивать дополнительное опыление.

Посадку проводят ранней осенью, используя саженцы с мощной корневой системой. Почву предварительно удобряют органикой и минералами. Уход включает обильный полив в период роста, подкормку и регулярную обрезку. Эти меры позволяют сформировать здоровый куст и получить богатый урожай.

Размножение и борьба с вредителями

Размножение смородины обычно проводят черенкованием. Здоровые черенки осенью обрабатывают и сохраняют до весенней посадки. Среди вредителей и болезней наиболее опасны почковый клещ, мучнистая роса и септориоз. Для их предотвращения важно своевременно обрезать поражённые ветви, обрабатывать кусты акарицидами и убирать растительные остатки осенью.

Сорта и урожайность

Среди популярных сортов выделяются "Версальская белая", "Голландская красная" и "Ранняя сладкая", отличающиеся высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Вкусовые качества ягод варьируются от кисло-сладких до освежающих, что делает их универсальными в использовании — от свежего потребления до заготовок.

Красная и белая смородина остаются одной из самых популярных культур благодаря сочетанию вкуса, пользы и простоты в выращивании. Это незаменимое растение как для опытных садоводов, так и для начинающих.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

