От ожогов до слепоты — почему борщевик нельзя недооценивать

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борщевики — известные растения из семейства Зонтичные, включающие около 60-70 видов, широко распространённых в умеренном климате Восточного полушария. Их популярность в последние годы связана не только с их экологической значимостью, но и с негативным воздействием на человека и природу.

Опасности борщевика

Наибольшую угрозу представляет Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi), содержащий фурокумарины, провоцирующие ожоги при контакте с кожей и воздействии солнечного света. Поражения могут быть серьёзными: от глубоких волдырей до слепоты при попадании сока в глаза. В тяжёлых случаях ожоги могут покрывать до 80% тела, что приводит к фатальным последствиям.

Методы борьбы

Для контроля популяции борщевика применяют скашивание, сжигание, обработку гербицидами и вспашку. Однако важна тщательная защита кожи при работе с растением, а также соблюдение мер предосторожности, чтобы избежать его распространения.

Применение в хозяйстве

Несмотря на токсичность, борщевики обладают высокой экологической ценностью: они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Молодые побеги и листья некоторых видов можно употреблять в пищу, а корни и семена используют в народной медицине. В советский период Борщевик Сосновского культивировался как кормовая культура благодаря высокой урожайности.

Исторический и культурный контекст

Название растения связано с Гераклом за его внушительные размеры. В прошлом борщевик активно использовался в кулинарии, а в народной медицине служил средством от множества недугов. Сегодня его распространение в дикой природе создаёт экологические проблемы, требующие комплексного подхода к их решению.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).

