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Всего одна обработка осенью и никаких болезней и вредителей

0:43
Садоводство

Всего одна осенняя обработка поможет вам избавиться от большинства садовых болезней и вредителей.

Всего одна обработка осенью и никаких болезней и вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

— В начале листопада опрыскайте деревья раствором карбамида или мочевины.

— Для приготовления раствора растворите 700 г карбамида в небольшом количестве горячей воды, а затем доведите объем до 10 литров.

— Тщательно опрыскайте листья, ветки, ствол и даже почву под растениями, так как на ней тоже могут быть споры болезней.

— Эта обработка подходит для всех плодовых деревьев, а также для смородины, крыжовника и малины. Однако не рекомендуется опрыскивать садовую землянику, хвойные и декоративные растения.

Уточнения

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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