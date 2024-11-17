Всего одна обработка осенью и никаких болезней и вредителей

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Всего одна осенняя обработка поможет вам избавиться от большинства садовых болезней и вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

— В начале листопада опрыскайте деревья раствором карбамида или мочевины.

— Для приготовления раствора растворите 700 г карбамида в небольшом количестве горячей воды, а затем доведите объем до 10 литров.

— Тщательно опрыскайте листья, ветки, ствол и даже почву под растениями, так как на ней тоже могут быть споры болезней.

— Эта обработка подходит для всех плодовых деревьев, а также для смородины, крыжовника и малины. Однако не рекомендуется опрыскивать садовую землянику, хвойные и декоративные растения.

Уточнения

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

