Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда

3:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты — неоднозначные гости на огородах и в садах. С одной стороны, они уничтожают вредителей и улучшают структуру почвы. С другой стороны, их подземные туннели повреждают корневую систему растений, а кротовины портят внешний вид участка. Чтобы эффективно бороться с этим вредителем, важно понять его повадки, распознать признаки его присутствия и выбрать подходящий метод устранения.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, CC BY-SA 3.0

Как выглядит крот

Кроты (лат. Talpidae) — небольшие млекопитающие из отряда насекомоядных, длина их тела варьируется от 5 до 21 см, а вес — от 9 до 170 г. Их густой бархатистый мех растет вертикально, что позволяет кротам двигаться под землей в любом направлении. Эти животные имеют слабое зрение, но отлично развиты обоняние, осязание и слух. Кроты роют сложные системы подземных ходов, выбрасывая излишки земли на поверхность.

Как определить: крот или грызун

Кроты не питаются растениями — их рацион состоит из дождевых червей, личинок и насекомых. Однако грызуны, такие как мыши-полевки, часто используют туннели, прорытые кротами, для повреждения корней растений. Чтобы отличить крота от грызунов, обратите внимание на их следы. Кроты оставляют холмики земли в форме вулканов, а мыши-полевки — видимые узкие ходы на поверхности почвы.

Современные методы борьбы с кротами

1. Ловушки и пестициды

Ловушки: Специальные устройства, такие как ловушка-ножницы или гарпунная ловушка, размещаются в активных туннелях. Для определения активного хода нужно слегка утрамбовать несколько участков почвы и проверить их через 12-24 часа. Если земля снова поднялась, туннель активен, и в этом месте следует установить ловушку.

Отравленные приманки: Используется фосфид цинка. Приманка закладывается в глубокие ходы, а отверстие закрывается грунтом. Однако такие методы требуют осторожности, особенно если на участке есть дети или домашние животные.

2. Натуральные методы

Растения-репелленты: Луковичные растения, такие как нарциссы, пролески и рябчик императорский, отпугивают кротов своим запахом. Чеснок и декоративный лук (алллиум) также эффективны.

Молочай каперсовый и клещевина: Эти растения выделяют едкий сок, который кроты не переносят. Однако они ядовиты и не подходят для участков, где играют дети.

"Баночная" ловушка: В активный туннель устанавливается банка или кастрюля, в которую крот проваливается. Это простой, но эффективный метод.

3. Альтернативные методы

Некоторые садоводы используют шумовые отпугиватели. Например, пластиковые бутылки, установленные на палки, гремят от ветра и отпугивают кротов. Этот метод не гарантирует полного избавления от вредителя, но может снизить их активность.

Ключ к успеху: правильная диагностика

Прежде чем начинать борьбу, важно убедиться, что вред нанесен именно кротами, а не грызунами. Это поможет выбрать наиболее эффективный способ устранения проблемы. Если вы предпочитаете органические методы, попробуйте растения-репелленты. Для более быстрого результата — ловушки и пестициды.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

