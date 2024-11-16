Осенний уход за лилиями: секреты обильного цветения

Чтобы помочь любимым цветам пережить зимние холодаЮ нужно уделить им внимание и укрепить их в преддверии морозов.
Подкормка лилий в октябре: фосфор и калий
В октябре корневые луковицы лилий активно готовятся к зиме, запасая питательные вещества для следующего сезона. Помогите им в этом, используя фосфорно-калийные удобрения. Отличным выбором станут суперфосфат и калимагнезия.
Зимостойкость и крепкие лилии
Завершив сезон, подкормите ваши лилии фосфором и калием. Это укрепит растения и сделает их более зимостойкими. Когда наступит весна, у ваших лилий уже будет запас питательных веществ, и им не потребуется много сил на восстановление после холодов.
Подкормка: как и чем?
Смешайте 1,5 столовой ложки калимагнезии и 2 столовые ложки суперфосфата в 10 литрах воды. Этим питательным раствором полейте вокруг лилий. Как и для других садовых цветов, вы можете мульчировать лилии слоем компоста (примерно 10 см). Это защитит луковицы от замораживания.
Минералы или органика?
Если вы предпочитаете органические удобрения, то коровяк и зола станут идеальным выбором. Разведите коровяк с водой в соотношении 1:10. Золу можно растворить в воде из расчета один стакан на ведро воды. Подкормку с золой можно вносить во время полива или постепенно в течение всей весны.
Следуя этим простым советам, вы поможете своим лилиям пережить зиму и они встретят весну здоровыми, наполнив ваш сад ярким цветением.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.
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