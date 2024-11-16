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Осенний уход за лилиями: секреты обильного цветения

1:47
Садоводство

Чтобы помочь любимым цветам пережить зимние холодаЮ нужно уделить им внимание и укрепить их в преддверии морозов.

Осенний уход за лилиями: секреты обильного цветения
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Подкормка лилий в октябре: фосфор и калий

В октябре корневые луковицы лилий активно готовятся к зиме, запасая питательные вещества для следующего сезона. Помогите им в этом, используя фосфорно-калийные удобрения. Отличным выбором станут суперфосфат и калимагнезия.

Зимостойкость и крепкие лилии

Завершив сезон, подкормите ваши лилии фосфором и калием. Это укрепит растения и сделает их более зимостойкими. Когда наступит весна, у ваших лилий уже будет запас питательных веществ, и им не потребуется много сил на восстановление после холодов.

Подкормка: как и чем?

Смешайте 1,5 столовой ложки калимагнезии и 2 столовые ложки суперфосфата в 10 литрах воды. Этим питательным раствором полейте вокруг лилий. Как и для других садовых цветов, вы можете мульчировать лилии слоем компоста (примерно 10 см). Это защитит луковицы от замораживания.

Минералы или органика?

Если вы предпочитаете органические удобрения, то коровяк и зола станут идеальным выбором. Разведите коровяк с водой в соотношении 1:10. Золу можно растворить в воде из расчета один стакан на ведро воды. Подкормку с золой можно вносить во время полива или постепенно в течение всей весны.

Следуя этим простым советам, вы поможете своим лилиям пережить зиму и они встретят весну здоровыми, наполнив ваш сад ярким цветением.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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