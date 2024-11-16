Как создать аромат ванили в саду

В вашем саду можно создать атмосферу уюта и тепла, наполнив его чарующим ароматом ванили. И сделать это можно с помощью очаровательных цветов, красивых и очень простых в уходе. Речь пойдёт о гелиотропе.

Фото: Канал t.me/dacha_my by Скриншот канала t.me/dacha_my, PDM

Гелиотроп — цветок, который наполнит ваш участок запахом свежей выпечки. Его ветвистый куст, цветущий в июле-августе, будет радовать вас своим ароматом.

В наших краях он растет как однолетник, но вы можете приобрести семена и вырастить его самостоятельно. Семена гелиотропа довольно мелкие, поэтому лучше всего выращивать их через рассаду. Уход за этим цветком такой же, как и за всеми остальными растениями.

К сожалению, гелиотроп не сможет пережить зиму, так как не переносит заморозков. Однако вы можете выкопать его на зиму, поместить в специальный контейнер и весной снова посадить на участке.

Уточнения

Вани́ль (лат. Vanílla) — род многолетних лиан семейства Орхидные (Orchidaceae). Плоды нескольких (двух-трёх) видов также называются ваниль и используются как пряность.



