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Как заделать дупло в яблонях и сохранить здоровье дерева

2:26
Садоводство

Заделка дупла в яблоне — это важная процедура, которая требует учета состояния древесины и этапов предварительной обработки. Для успешного заделывания необходимо тщательно очистить полость от гнилой древесины и провести дезинфекцию. Только после этого можно приступать к пломбированию.

Как заделать дупло в яблонях и сохранить здоровье дерева
Фото: creativecommons.org by Андрей Колычев is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Причины появления дупел

Основными факторами образования дупел в стволе яблони являются механические повреждения, морозобоины, а также воздействие грызунов. Часто возникновение полостей связано с небрежным уходом: неправильная обрезка веток и недостаточная защита дерева от мороза.

Опасности появления дупел

Дупло не только нарушает внешний вид дерева, но и влияет на его здоровье. Без должного лечения отверстие продолжает расширяться, что может привести к ухудшению питания яблони и гибели побегов. Такие повреждения также снижают плодоношение и создают угрозу для других растений в саду.

Что делать при обнаружении дупла

При возникновении дупла важно своевременно провести чистку полости, удалить зараженную древесину и провести качественную дезинфекцию. Для обработки используются растворы медного купороса, перманганата калия или бордоская смесь.

Как заделать дупло

Для заделки полости применяются различные материалы в зависимости от ее размера. Для крупных дупел предпочтительнее использовать цементный раствор, для меньших — монтажную пену. Важно обеспечить надежную защиту от влаги и грибков.

Особенности заделки больших и старых дупел

Заделка крупных дупел требует дополнительных усилий. В таких случаях используют несколько слоев материала, а также дезинфицируют полость несколько раз. Для старых яблонь важно оценить состояние дерева перед началом лечения.

Лечение дупел с присутствием насекомых

Если в полости находятся муравьи или другие насекомые, их необходимо удалить перед обработкой. Используются инсектициды для уничтожения вредителей.

Профилактика образования дупел

Чтобы предотвратить появление дупел, следует регулярно ухаживать за деревьями, белить стволы, производить своевременную обрезку и использовать инструменты хорошего качества.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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