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Как пересаживать чеснок весной, чтобы не потерять урожай

Садоводство

Для пересадки чеснока весной необходимо соблюдать несколько важных шагов, чтобы минимизировать стресс для растения и обеспечить его успешное приживание на новом месте.

Как пересаживать чеснок весной, чтобы не потерять урожай
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Наиболее подходящий период для пересадки — конец марта и начало апреля, когда почва еще не прогрелась, а всходы чеснока хорошо видны. Важно выбрать правильное место, обеспечив его хорошим освещением и защитой от холодного ветра. Почва должна быть рыхлой и питательной, поэтому ее следует перекопать и обогатить добавками, такими как зола и минеральные удобрения.

Для пересадки чеснок следует аккуратно извлечь с земляным комом, чтобы не повредить корни. Лунки для чеснока делают на глубину 10 см с расстоянием между растениями 10 см и между рядами 30 см. После пересадки растения нужно обильно полить и накрыть агроволокном, чтобы ускорить укоренение.

Важным этапом ухода за чесноком является подкормка, которая проводится трижды в сезон, и правильный полив, чтобы избежать пересыхания корней. В жаркие периоды рекомендуется укладывать мульчу, чтобы сохранить влагу в почве. Также необходимо удалять стрелки чеснока, чтобы направить силы растения на формирование головок.

Вредители, такие как чесночный клещ и луковая муха, могут повредить растения после пересадки, поэтому регулярный осмотр и обработка инсектицидами необходимы для защиты урожая.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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