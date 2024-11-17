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Когда и как пересаживать клубнику, чтобы она не погибла

1:23
Садоводство

Пересадка клубники летом требует внимательного подхода, соблюдения рекомендаций и учета особенностей климата и сортов растений. Проводить эту процедуру следует каждые 4 года для предотвращения снижения урожайности и размера ягод.

Когда и как пересаживать клубнику, чтобы она не погибла
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Важно учитывать, что клубника, растущая на одном месте, истощает почву, что приводит к недостаточному питанию и слабому развитию. Летняя пересадка также необходима для борьбы с загущенностью посадок и предотвращения заболеваний.

Процесс пересадки можно проводить с использованием усов или делением куста. Для успешной адаптации клубники после пересадки нужно выбирать подходящее время и соблюдать несколько ключевых правил.

Например, пересаживать клубнику летом рекомендуется в пасмурные дни после сбора урожая, избегая жаркой погоды. При этом следует выбирать участок, защищенный от ветра и переполненный полезными веществами.

Для пересадки следует использовать саженцы, имеющие крепкие корни и развитую точку роста, чтобы они быстрее адаптировались и начали активно расти. После пересадки клубника нуждается в регулярном поливе и утеплении на зиму. Следуя простым рекомендациям, можно существенно повысить урожайность и здоровье растений.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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