Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создатель российской вакцины от рака рассказал, какие виды заболевания она лечит
Как справиться с вздутием живота: бананы, вода и полезные привычки
Отказ от вредных привычек: шаг к долголетию и счастью
В Сербии планируют повысить уровень торговли с Россией до рекордного
Как выбрать пуховик, который будет не только теплым, но и стильным
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль
Впервые найдены доказательства семейного бальзамирования во Франции
Что сажать рядом с картошкой, чтобы избежать болезней и вредителей
Почему поводок лучше рулетки: главные риски, о которых вы должны знать

Как предотвратить стрелкование лука и вырастить крупные репки

2:02
Садоводство

Стрелкование лука — распространенная проблема огородников, влияющая на урожай. Этот процесс происходит, когда растение начинает выпускать цветоносный побег, переходя в фазу размножения. В результате все питательные вещества направляются на образование семян, что приводит к уменьшению размеров и ухудшению качества луковиц.

Как предотвратить стрелкование лука и вырастить крупные репки
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Причины стрелкования лука разнообразны, но все они поддаются контролю. Основными факторами являются неправильное хранение севка, несоответствующие сроки посадки, нарушения режима полива и использование некачественного посадочного материала.

  • Неправильное хранение: севок следует хранить в сухом, темном и прохладном помещении с температурой от 0 до 20 °С. В условиях повышенной температуры и влажности процесс прорастания активизируется, что вызывает стрелкование.
  • Нарушение сроков посадки: лучше всего сажать лук, когда температура почвы составляет 10-15 °С, что обычно происходит в конце апреля или начале мая.
  • Полив: недостаток влаги также способствует стрелкованию. Лук нуждается в регулярном поливе, но без избытка воды, чтобы избежать гниения корней.
  • Качество посадочного материала: стрелкование происходит при использовании крупного севка, поэтому для предотвращения проблемы рекомендуется использовать мелкий севок, не более 3 см в диаметре.

Для предотвращения стрелкования также полезно замачивать посадочный материал в солевом растворе, прогревать его на солнечном подоконнике или проводить закаливание. Для борьбы с уже появившимися стрелками их следует обрывать вручную, не повредив растение.

Особое внимание стоит уделить выбору сорта. Некоторые сорта лука, такие как "Радар", "Трой", "Мячковский" и лук-шалот, менее подвержены стрелкованию и могут стать отличным выбором для выращивания.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Авто
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля Аудио 
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Последние материалы
Что сажать рядом с картошкой, чтобы избежать болезней и вредителей
Почему поводок лучше рулетки: главные риски, о которых вы должны знать
Питание для повышения гемоглобина: советы экспертов
Как научиться много раз приседать?
Эмир Кустурица объяснил, почему отказался стать руководителем Театра Российской армии
Учёные доказали связь запоров и сердечного приступа
Этикет в ресторане: что на самом деле мешает официантам
Необычный способ использования крапивы в бане поможет вам вылечить десятки заболеваний
Почему не стоит делать пластические операции до 30 лет
Аэротакси начнёт курсировать между ключевыми районами Дубая в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.