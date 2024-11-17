Как предотвратить стрелкование лука и вырастить крупные репки

Стрелкование лука — распространенная проблема огородников, влияющая на урожай. Этот процесс происходит, когда растение начинает выпускать цветоносный побег, переходя в фазу размножения. В результате все питательные вещества направляются на образование семян, что приводит к уменьшению размеров и ухудшению качества луковиц.
Причины стрелкования лука разнообразны, но все они поддаются контролю. Основными факторами являются неправильное хранение севка, несоответствующие сроки посадки, нарушения режима полива и использование некачественного посадочного материала.
Для предотвращения стрелкования также полезно замачивать посадочный материал в солевом растворе, прогревать его на солнечном подоконнике или проводить закаливание. Для борьбы с уже появившимися стрелками их следует обрывать вручную, не повредив растение.
Особое внимание стоит уделить выбору сорта. Некоторые сорта лука, такие как "Радар", "Трой", "Мячковский" и лук-шалот, менее подвержены стрелкованию и могут стать отличным выбором для выращивания.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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