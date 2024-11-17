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Что сажать рядом с картошкой, чтобы избежать болезней и вредителей

3:39
Садоводство

Картошку можно сажать рядом с представителями семейства крестоцветных, огородной зеленью, бобовыми и некоторыми цветами. Эти растения помогают улучшить структуру почвы, обогатить её питательными веществами и отпугнуть вредителей.

Что сажать рядом с картошкой, чтобы избежать болезней и вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, PDM

Однако стоит избегать соседства с растениями, имеющими общие заболевания. Например, пасленовые (томаты, перец, баклажаны) не рекомендуются для посадки рядом с картошкой.

Правила соседства картошки с другими культурами на грядке

Картофель предпочитает открытые участки с хорошим освещением и без застоя воды. На таких участках можно сажать другие растения по краям и в междурядьях. Однако стоит помнить несколько правил:

  • Растения одного семейства (пасленовые) не следует сажать рядом с картошкой из-за общих заболеваний и вредителей.
  • Нежелательно соседство с тыквенными культурами.
  • Не стоит сажать растения, которые создают сильную тень или забирают слишком много воды и питательных веществ.
  • Лучшими соседями для картошки являются бобовые, сидераты и растения семейства крестоцветных.
  • Некоторые цветы могут быть полезными, так как их запах отпугивает насекомых.

Соседство помидоров с картошкой

Посаженные рядом помидоры могут стать причиной заболеваний и появления вредителей, особенно колорадского жука, что снижает урожайность. Кроме того, не рекомендуется сажать помидоры после картошки, так как растения из одного семейства подвержены одинаковым болезням.

Соседство картошки с капустой

Картошку можно сажать рядом с капустой (белокочанной, краснокочанной, цветной, пекинской и другими видами). Капуста хорошо уживается с картошкой, но из-за больших листьев может затенять растения. Также важно не допустить загущенности посадок, чтобы избежать черной ножки.

Соседство картошки с кабачками

Сажать кабачки рядом с картошкой не рекомендуется, так как их крупные листья создают тень, а картошка забирает много воды и питательных веществ. Это влияет на качество плодов кабачков.

Соседство различных сортов картошки

На одном поле можно сажать различные сорта картофеля, так как это не повлияет на качество корнеплодов. Однако если картофель выращивается из семян, то растения разных сортов не следует сажать рядом, чтобы избежать потери сортовых качеств.

Идеальные соседи картошки

Лучше всего рядом с картошкой сажать бобовые, крестоцветные культуры и цветы, отпугивающие вредителей. Бобовые, такие как фасоль, помогают обогатить почву азотом, а крестоцветные растения, такие как редис и редька, выделяют фитонциды, защищающие от вредителей.

Нежелательные соседи картошки

Не рекомендуется сажать рядом с картошкой представителей семейства пасленовых (помидоры, перец, баклажаны), тыквенные культуры, кукурузу, подсолнечники, сельдерей и петрушку, а также крупные кустарники и деревья. Эти растения могут забирать слишком много питательных веществ и воды, затенять картошку или быть источником заболеваний и вредителей.

Для успешного выращивания картофеля стоит выбирать правильных соседей. Бобовые, крестоцветные и некоторые цветы будут отличными партнерами для картошки, в то время как пасленовые, тыквенные и деревья следует избегать рядом с этим растением.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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