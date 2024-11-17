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Необычный способ использования крапивы в бане поможет вам вылечить десятки заболеваний

3:12
Садоводство

Веник из крапивы для бани — это эффективный способ борьбы с ревматизмом, радикулитом, кожными заболеваниями и другими недугами. Чтобы получить максимальный результат, важно правильно подготовить растение и соблюсти все этапы его заготовки.

Необычный способ использования крапивы в бане поможет вам вылечить десятки заболеваний
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Польза веника из крапивы

Крапива широко используется в медицине, косметологии и кулинарии. Она обладает антисептическим эффектом благодаря муравьиной кислоте, а дубильные вещества и минеральные соли способствуют нормализации кровотока и улучшению давления. Также крапива стимулирует выработку коллагена и помогает улучшить упругость кожи.

Использование крапивного веника

Веник из крапивы рекомендуется при ревматизме, радикулите, артрите, экземе, выпадении волос, акне и хронических простудных заболеваниях. Он помогает снять усталость, нормализовать работу нервной системы и облегчить симптомы бессонницы и стресса.

Как правильно собрать и подготовить крапиву

Для изготовления веника необходимо собирать молодые побеги крапивы в конце мая. Срезаются только крепкие стебли без соцветий и семян в сухую погоду. Это нужно делать в защитных перчатках, избегая мест с загрязнением. Побеги обвязываются бечевкой и сушатся в сухом, вентилируемом месте.

Запаривание веника

Для максимальной эффективности веник не следует помещать в кипяток. Для запаривания используют два ведра с холодной и горячей водой. Процесс включает в себя чередование погружения в горячую воду и холодную. Такой метод подходит для людей с кожными заболеваниями или для тех, кто предпочитает щадящий режим парения.

Как правильно использовать крапивный веник

Применение веника напоминает массаж. Им аккуратно проводят по шее, спине и ногам до появления красного оттенка кожи. Для усиления эффекта веник можно комбинировать с дубовым и березовым. При использовании крапивного веника для лечения акне листья прикладывают к пораженным участкам.

Хранение и ограничения

Веники хранят в сухом помещении, где не попадает солнечный свет. Не рекомендуется хранить их рядом с огнем или нагревательными приборами. Максимальный срок хранения — два года. Также следует соблюдать осторожность при использовании веника при тромбофлебите, варикозе, гипертонии, беременности и болезнях сердца или почек.

Альтернативы

Для ухода за кожей можно использовать мочалку из крапивы, изготовленную из сырья, собранного после дождей. Она легко изготавливается из увлажненных побегов, которые просушиваются и скручиваются в мочалку.

Веник из крапивы для бани — это замечательное средство для очищения тела и лечения множества недугов, которое требует правильной подготовки. Неподготовленный веник может не только не дать нужного эффекта, но и вызвать неприятные ощущения.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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