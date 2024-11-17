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Почему листья малины желтеют весной и как быстро помочь растению

Садоводство

Желтеющие листья малины — это проблема, с которой можно столкнуться не только в конце лета или осенью, но и весной. Причины такого явления могут быть связаны с заболеваниями, вредителями или неправильным уходом за растением.

Почему листья малины желтеют весной и как быстро помочь растению
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, CC BY-SA 4.0

Причины пожелтения листьев малины

Недостаток питательных веществ: малина, хотя и не капризна, нуждается в качественных почвах и регулярных подкормках. При дефиците азота, железа, магния, цинка или кальция листья начинают желтеть, при этом на них могут появляться характерные признаки. Если растение не страдает от вредителей или заболеваний, то проблема может быть решена удобрениями.

Болезни малины:

  • Инфекционный хлороз (желтуха): проявляется желтизной с зелеными прожилками на листьях. Болезнь вызвана вирусом и приводит к ослаблению растения.
  • Кольцевая пятнистость: вирусная болезнь, проявляется кольцевыми пятнами на листьях. Пострадавшие растения слабеют и дают мелкие ягоды.
  • Мозаика: сопровождается деформацией листьев, ухудшением качества ягод. Лечение невозможно, требуется удаление зараженных растений.
  • Ржавчина: грибковое заболевание, переходящее с хвойных деревьев или осоки. Появление рыжих пятен на листьях приводит к их желтению.
  • Корневой рак: образуются наросты на корнях, растение не получает достаточного количества воды и питательных веществ.
  • Фитофтороз: грибковая болезнь, проявляющаяся пожелтением и опадением листьев, ведет к гибели растения.
  • Курчавость: вирусное заболевание, вызывающее деформацию листьев и ухудшение качества ягод.

Вредители малины:

  • Тля: высасывает сок из листьев, что приводит к их увяданию.
  • Паутинный клещ: действует в теплую погоду, вызывает пожелтение и скручивание листьев.

Неправильный уход: пожелтение может быть результатом переизбытка или дефицита влаги, недостаточной вентиляции из-за загущенности посадок, а также из-за повышения кислотности почвы.

Как справиться с проблемой: для борьбы с пожелтением необходимо провести осмотр растения, выявить его состояние и, если выявлены заболевания или вредители, применить соответствующие препараты. В случае дефицита питательных веществ, вносятся удобрения. Для профилактики следует соблюдать правильный уход за растением.

Профилактика: регулярные подкормки, обрезка, соблюдение правильного полива и ухода помогут предотвратить пожелтение листьев малины.

Пожелтение листьев малины часто связано с грибковыми заболеваниями или неправильным уходом. Своевременное вмешательство поможет предотвратить развитие проблемы и сохранить здоровье растения.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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