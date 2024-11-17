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Как плести косы из лука для долговременного хранения

2:08
Садоводство

Плетение кос из лука для хранения — это не только практичный, но и эстетичный способ сохранить урожай на зиму. Процесс начинается с того, что лук аккуратно выкапывают, стряхивают почву и дают корнеплодам просохнуть в течение 3-5 дней. После этого приступают к плетению. Главное — иметь под рукой прочную веревку и ножницы.

Как плести косы из лука для долговременного хранения
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, CC BY-SA 4.0

Этот метод хранения лука имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, он позволяет обеспечить отличную циркуляцию воздуха, что предотвращает гниение и загнивание головок лука. Во-вторых, легко отслеживать состояние каждой репки, оперативно устраняя поврежденные или подгнившие, тем самым не портя весь урожай.

Плетение косы помогает и от грызунов, так как лук подвешивается, делая его недосягаемым для мышей. К тому же, это прекрасное декоративное решение для дома в стиле эко.

Косы из лука — это эффективный способ хранения, однако важно соблюдать несколько рекомендаций. Например, необходимо подождать, пока листья начнут подсыхать, и только потом собирать лук. Для самой плетенки берут веревку, и изготавливают разные виды кос. Каждая имеет свои особенности, однако принцип остается один — крепко закрепить лук, тщательно заплетая его.

Заплести косу из лука можно и из пересушенных корнеплодов. Для этого также используется веревка, но важно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить хвостики лука. Процесс плетения из таких луковиц отличается по времени и методу, но результат остается неизменным — компактные и прочные косы.

Для того чтобы лук не испортился, важно обеспечить ему подходящие условия хранения: температура от 2 до 16 градусов, низкая влажность и хорошая вентиляция. Лучше всего хранить луковые косы в прохладных помещениях — сараях или чуланах. При правильном хранении лук может сохраняться до нескольких месяцев.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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