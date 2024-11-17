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Откройте для себя все преимущества петрушки и сельдерея

2:54
Садоводство

Петрушка и сельдерей — два растения, которые часто путают из-за сходства в внешнем виде. Несмотря на это, они имеют множество отличий, как в плане ботанической классификации, так и по свойствам.

Откройте для себя все преимущества петрушки и сельдерея
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., PDM

Общие черты

Обе культуры принадлежат к одному семейству, но относятся к разным родам. У них есть несколько сходных характеристик, таких как форма листьев и немного горьковатый вкус зелени, но этого недостаточно, чтобы считать их одинаковыми растениями. Петрушка и сельдерей — это самостоятельные виды с уникальными свойствами.

Особенности внешнего вида

Сельдерей в разы больше по размеру, его листья грубее и имеют треугольную форму, в отличие от более нежных и глубокорассеченных листьев петрушки. Корнеплоды у этих растений тоже различны: у петрушки корень напоминает морковь, а у сельдерея — свеклу. Черешки петрушки всегда равномерно зеленые, в то время как у сельдерея у основания они могут быть коричневыми.

Применение в кулинарии

Петрушка известна как универсальная приправа, которая улучшает вкус супов, мясных и рыбных блюд. Сельдерей же часто используется в блюдах с мясом, птицей, а также с сырами и капустой. Оба растения активно применяются в консервировании, но с сельдереем нужно быть осторожнее, чтобы не переборщить с его горечью.

Целебные свойства

Петрушка имеет мощные тонизирующие и антиоксидантные свойства, она используется для улучшения работы печени, нормализации менструального цикла и повышения потенции.

Сельдерей ценится за свою "отрицательную" калорийность, что делает его полезным для похудения, а также за способность нормализовать уровень сахара в крови и поддерживать нервную систему.

Химический состав

Петрушка богата железом, цинком, магнием и калием, в то время как сельдерей содержит большее количество селена, натрия и фосфора. Оба растения являются источниками витамина С и эфирных масел, но в разных частях растений их содержание различается.

Условия выращивания

Сельдерей требует более влажных условий и плодородной почвы, в отличие от петрушки, которая хорошо растет и в легких субстратах. Сельдерей нуждается в частых поливах и подкормках, в то время как петрушка менее требовательна.

Полезность и противопоказания

Хотя оба растения имеют множество целебных свойств, их влияние на организм различно. Петрушка чаще используется для лечения воспалений, гипертонии и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сельдерей оказывает более общий укрепляющий эффект и помогает при авитаминозах и депрессиях.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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